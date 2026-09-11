Interventi Assisiti con gli Animali e Riabilitazione Psichiatrica: alla Fattoria Sociale Alisea un seminario sugli Interventi Assistiti

Sabato 12 settembre 2026, dalle ore 8.30 alle 14.30, presso la Fattoria Sociale Alisea, in via Balatazze n. 118/A, si terrà un Seminario di Studi dedicato alla riabilitazione psichiatrica e agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

L’iniziativa riunirà rappresentanti dell’Università, dell’ASP 3 di Caltagirone e professionisti del settore, con l’obiettivo di presentare e discutere i risultati raggiunti nei percorsi riabilitativi rivolti agli utenti psichiatrici e approfondire il ruolo degli animali come supporto all’interno di programmi terapeutici strutturati.

Gli IAA, realizzati da équipe multidisciplinari e nel rispetto delle Linee Guida Nazionali, possono favorire il benessere psicofisico, le capacità relazionali, l’autostima e la partecipazione alle attività riabilitative, senza sostituire le terapie farmacologiche e psicoterapeutiche.

Tra i relatori il Dott. Fortunato Parisi, Primario DSM Caltagirone-Palagonia; il Dott. Salvatore Aprile; la Dott.ssa Katya Maugeri, sociologa e giornalista; il Dott. Miroslav Romano, psichiatra del CSM di Piazza Armerina; Alessandro Sinatra, veterinario; il Dott. Luca Interlandi, Responsabile della Riabilitazione della Cooperativa Alisea; e la Dott.ssa Alice Motta, Tecnico I.A.A. della Cooperativa Alisea.

Il seminario è accreditato ECM presso AGENAS e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e mondo accademico sulle nuove prospettive della riabilitazione psichiatrica.

Info: Fattoria Sociale Alisea – Via Balatazze n. 118/A.

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