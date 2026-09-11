Eventi

Interventi Assisiti con gli Animali e Riabilitazione Psichiatrica: alla Fattoria Sociale Alisea un seminario sugli Interventi Assistiti

di Redazione

11 Settembre 2026

Sabato 12 settembre 2026, dalle ore 8.30 alle 14.30, presso la Fattoria Sociale Alisea, in via Balatazze n. 118/A, si terrà un Seminario di Studi dedicato alla riabilitazione psichiatrica e agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

L’iniziativa riunirà rappresentanti dell’Università, dell’ASP 3 di Caltagirone e professionisti del settore, con l’obiettivo di presentare e discutere i risultati raggiunti nei percorsi riabilitativi rivolti agli utenti psichiatrici e approfondire il ruolo degli animali come supporto all’interno di programmi terapeutici strutturati.

Gli IAA, realizzati da équipe multidisciplinari e nel rispetto delle Linee Guida Nazionali, possono favorire il benessere psicofisico, le capacità relazionali, l’autostima e la partecipazione alle attività riabilitative, senza sostituire le terapie farmacologiche e psicoterapeutiche.

Tra i relatori il Dott. Fortunato Parisi, Primario DSM Caltagirone-Palagonia; il Dott. Salvatore Aprile; la Dott.ssa Katya Maugeri, sociologa e giornalista; il Dott. Miroslav Romano, psichiatra del CSM di Piazza Armerina; Alessandro Sinatra, veterinario; il Dott. Luca Interlandi, Responsabile della Riabilitazione della Cooperativa Alisea; e la Dott.ssa Alice Motta, Tecnico I.A.A. della Cooperativa Alisea.
Il seminario è accreditato ECM presso AGENAS e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e mondo accademico sulle nuove prospettive della riabilitazione psichiatrica.

Info: Fattoria Sociale Alisea – Via Balatazze n. 118/A.

jacktoto

jacktoto

situs gacor

AgenasAliseaAlisea Caltagironeanimali e riabilitazioneanimali e salute mentaleASP 3 CaltagironeASP Caltagironeattività assistite con animalibenessere psicofisicocaltagironecataniaECMéquipe multidisciplinareeventi CaltagironeFattoria Sociale AliseaIAAinterventi assistiti animaliInterventi Assistiti con gli AnimaliLinee Guida Nazionali IAApet therapypet therapy Caltagironeriabilitazione psichiatricariabilitazione psicosocialesalute mentaleseminario IAAseminario riabilitazione psichiatricasiciliaterapia assistita con animali

Redazione