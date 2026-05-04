Serie A: Inter brinda al 21esimo scudetto risolvendo la pratica Parma

Il tanto atteso verdetto in Serie A è arrivato. Battendo per 2-0 il Parma a San Siro l’Inter, adesso a quota 82 in classifica, ha messo il sigillo sulla conquista del suo 21esimo scudetto. I nerazzurri, ai quali bastava comunque prendere anche soltanto un punto dato il pari 0-0 in Como-Napoli, hanno compiuto l’ultimo sforzo per rendere ufficiale la conquista del tricolore con il gol di Thuram allo scadere del primo tempo con un colpo di testa e con il raddoppio firmato da Mkhitaryan all’80’.

La festa scudetto ha visto dapprima il raduno dei giocatori nerazzurri sotto la Curva Nord e poi è proseguita per le vie di Milano con caroselli e fumogeni attesi. La conquista del 21esimo scudetto rende sempre più forte la posizione dell’Inter come seconda squadra più titolata alle spalle della sola Juventus, mentre tra i tifosi più accesi Roberto Vecchioni ha detto come questa volta la squadra non si sia spenta sul più bello come accaduto altre volte nella storia.

Andando a vedere gli altri risultati della 35esima giornata della Serie A, il pareggio tra Como e Napoli tiene i partenopei al secondo posto a 70 punti, dato anche un nuovo scivolone del Milan terzo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I neroverdi infliggono un 2-0 ai rossoneri con gol di Berardi dopo cinque minuti, con l’espulsione di Tomori al 24′ e con il raddoppio firmato da Laurienté a inizio secondo tempo. Inutile quanto sterile la reazione dei rossoneri a fine gara.

Ma a sua volta a non saper approfittare dello scivolone del Milan, fermo quindi a 67 punti, è la Juventus, che in casa contro il già retrocesso Verona non riesce ad andare oltre l’1-1 passando addirittura in svantaggio con gol di Bowie al 34′ nel suo momento migliore e riuscendo soltanto a pareggiare con Vlahovic al 62′. Un risultato comunque storico per gli scaligeri, che nella Torino bianconera non hanno mai vinto e che sono tornati a prendere un punto dopo sei anni dall’ultima volta. Questo pareggio porta la Juventus a soli 65 punti e al rischio di essere avvicinata dalla Roma impegnata questa sera con la non ancora salva Fiorentina all’Olimpico alle 20,45. A tre punti dai bianconeri c’è comunque il Como.

Gli altri risultati hanno visto il pari a reti bianche in Atalanta-Genoa, la vittoria 1-2 venerdì sera del Lecce a Pisa (Banda e Cheddira per i salentini, Léris per i toscani), la vittoria per 2-0 dell’Udinese in casa contro il Torino con gol di Ehizibue allo scadere del primo tempo e di Kristensen al 51′, il pari a reti bianche in Bologna-Cagliari. La zona salvezza adesso vede Cagliari e Fiorentina appaiate a 37 punti, il Lecce a 32 e la Cremonese terz’ultima a 28 punti, in attesa anche di Cremonese-Lazio oggi alle 18,30.