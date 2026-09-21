L’intelligenza artificiale può diventare una minaccia per l’umanità?

Dalla disinformazione alla sicurezza informatica, fino agli scenari più estremi: il progresso dell’IA apre possibilità straordinarie, ma pone anche interrogativi che riguardano il futuro della società

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella vita quotidiana. Scrive testi, traduce lingue, genera immagini e video, analizza grandi quantità di dati e viene utilizzata in settori che vanno dalla medicina alla ricerca scientifica, dall’industria all’istruzione.

Ma insieme alle opportunità cresce una domanda che fino a pochi anni fa apparteneva soprattutto alla fantascienza: l’intelligenza artificiale potrebbe un giorno diventare una minaccia per l’umanità?

La risposta, almeno oggi, non è un semplice sì o no. Gli esperti distinguono infatti tra rischi già osservabili e scenari futuri, molto più incerti, legati allo sviluppo di sistemi sempre più autonomi e potenti.

I rischi sono già una realtà

Non è necessario immaginare robot che si ribellano agli esseri umani per parlare di rischi legati all’intelligenza artificiale.

Sistemi di IA possono produrre informazioni false o fuorvianti, amplificare pregiudizi presenti nei dati con cui vengono addestrati, creare contenuti difficili da distinguere da quelli reali e incidere sulla privacy. UNESCO segnala inoltre possibili conseguenze sui diritti umani, sulla non discriminazione e sull’integrità dell’informazione.

Esiste poi il problema dell’utilizzo deliberatamente scorretto della tecnologia. Un sistema sviluppato per finalità legittime può essere utilizzato, in determinate circostanze, per attività dannose. È uno dei motivi per cui la gestione del rischio è diventata una parte centrale del dibattito sull’IA.

Il National Institute of Standards and Technology statunitense (NIST) considera i rischi dell’intelligenza artificiale in relazione agli individui, alle organizzazioni, alla società e all’ambiente e propone un quadro per identificarli, valutarli e gestirli.

E se l’IA diventasse più intelligente dell’uomo?

È qui che il dibattito diventa più complesso.

Una parte della comunità scientifica e tecnologica discute da anni degli scenari cosiddetti di “AI safety”, cioè della sicurezza di sistemi avanzati che potrebbero raggiungere livelli di autonomia molto superiori a quelli attuali.

L’ipotesi più estrema è quella di sistemi capaci di perseguire obiettivi non sufficientemente allineati agli interessi umani e di operare con un grado di autonomia tale da rendere difficile correggerne il comportamento.

Non significa che questo scenario sia inevitabile, né che esista oggi un’intelligenza artificiale dotata di una propria volontà paragonabile a quella umana. Si tratta di una questione prospettica sulla quale esistono valutazioni differenti e significative incertezze.

Proprio per questo, il tema della sicurezza non può essere affrontato aspettando che il problema eventualmente si presenti.

Il vero punto: chi controlla la tecnologia?

Forse la domanda più importante non è se l’IA “si ribellerà” all’uomo, ma chi deciderà come utilizzarla e quali limiti dovranno essere rispettati.

UNESCO, nella propria Raccomandazione sull’etica dell’intelligenza artificiale, pone al centro diritti umani, dignità, trasparenza, responsabilità e supervisione umana. Il documento, adottato nel 2021, rappresenta il primo standard globale dell’organizzazione dedicato all’etica dell’IA.

Il principio della supervisione umana è particolarmente significativo: le decisioni che riguardano le persone non dovrebbero essere semplicemente delegate a sistemi automatici senza possibilità di controllo e responsabilità.

In altre parole, il problema non è soltanto costruire macchine sempre più capaci. È anche stabilire regole, responsabilità e meccanismi di controllo adeguati alla loro capacità.

Tra progresso e prudenza

L’intelligenza artificiale può offrire benefici enormi. Può contribuire alla ricerca scientifica, aiutare nell’analisi dei dati, supportare professionisti e rendere accessibili strumenti complessi a un numero sempre maggiore di persone.

Ma la stessa tecnologia può produrre conseguenze negative se viene progettata o utilizzata senza adeguate garanzie.

Il NIST sottolinea proprio questa doppia natura: i sistemi di IA possono generare opportunità e benefici, ma anche rischi con conseguenze che possono essere locali oppure sistemiche, immediate oppure di lungo periodo.

Per questo sono diventati centrali concetti come valutazione, verifica, trasparenza, sicurezza e responsabilità. Il NIST, ad esempio, sta sviluppando strumenti specifici per testare e valutare i sistemi di IA, compresi quelli generativi e i sistemi agentici.

La minaccia non è necessariamente una macchina

Il dibattito sull’intelligenza artificiale rischia talvolta di concentrarsi troppo sull’immagine cinematografica della macchina che prende il controllo del pianeta.

I problemi più concreti, invece, possono essere molto meno spettacolari: una decisione automatizzata ingiusta, una frode realizzata con contenuti sintetici, una campagna di disinformazione, la perdita di dati personali, un errore in un sistema utilizzato in un settore delicato.

Sono rischi meno cinematografici, ma già sufficientemente reali da richiedere attenzione.

La questione, dunque, non è soltanto “l’IA distruggerà l’umanità?”. È anche una domanda molto più attuale: stiamo costruendo strumenti abbastanza potenti da cambiare la società più rapidamente di quanto siamo capaci di governarli?

Il futuro dipenderà dalle scelte di oggi

L’intelligenza artificiale non è un destino inevitabile, né una forza indipendente dalla società. È una tecnologia progettata, addestrata, distribuita e utilizzata dagli esseri umani.

Questo significa che una parte importante del futuro dell’IA dipenderà dalle decisioni prese oggi da ricercatori, aziende, istituzioni e cittadini.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra innovazione e sicurezza: permettere alla tecnologia di sviluppare le proprie potenzialità senza rinunciare alla tutela delle persone.

La domanda, quindi, resta aperta. L’intelligenza artificiale potrebbe diventare una minaccia per l’umanità? Alcuni scenari futuri non possono essere esclusi e meritano ricerca e prevenzione. Ma il rischio non è soltanto quello di una macchina che diventa incontrollabile.

Il rischio più immediato è forse quello di utilizzare una tecnologia estremamente potente senza comprenderne fino in fondo le conseguenze.

E proprio per questo il futuro dell’intelligenza artificiale non riguarda soltanto gli algoritmi. Riguarda tutti noi.

jacktoto