Il 27 e 28 novembre all’Università Kore due giornate di confronto su innovazione, progettazione e sicurezza. Al centro dell’iniziativa, le applicazioni dell’AI nei diversi settori dell’ingegneria e le responsabilità dei professionisti.

Dalla progettazione delle infrastrutture alla sicurezza, dalla tutela del patrimonio costruito alla mobilità, fino all’ottimizzazione dei processi industriali. L’intelligenza artificiale sta trasformando anche il mondo dell’ingegneria, introducendo nuovi strumenti per la modellazione, l’analisi dei dati e la gestione di sistemi complessi. Un’evoluzione che apre opportunità, ma pone anche nuove questioni legate alla qualità delle informazioni, alla verifica dei risultati e alla responsabilità delle scelte progettuali.

A questi temi è dedicata l’Assise 2026 della Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, dal titolo «L’AI applicata all’ingegneria», in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre all’Auditorium «N. Colajanni» dell’Università degli Studi di Enna «Kore».

L’iniziativa è organizzata dalla Consulta regionale insieme all’Ordine degli Ingegneri di Enna e alla sua Fondazione. Due giornate di confronto tra ricerca, innovazione tecnologica, pratica professionale ed etica, con la partecipazione degli Ordini siciliani e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

AI e professione ingegneristica: opportunità e responsabilità

Il confronto affronterà le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei diversi ambiti dell’ingegneria, dalla progettazione di infrastrutture intelligenti alla gestione del patrimonio edilizio, fino alle applicazioni nel settore dei trasporti e dei processi produttivi.

Accanto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, l’Assise porrà l’attenzione sulle condizioni necessarie per un utilizzo consapevole e affidabile dell’AI. Tra gli aspetti centrali figurano la qualità dei dati, il rigore dei metodi adottati, la validazione dei risultati e la responsabilità professionale, che resta in capo all’ingegnere chiamato a valutare e assumere le decisioni progettuali.

Venerdì 27 novembre, apertura e interventi scientifici

I lavori prenderanno il via venerdì 27 novembre alle ore 15.30 con gli interventi istituzionali. Sono previsti i saluti di Cataldo Salerno, presidente dell’Università Kore; Vladimiro Crisafulli, sindaco di Enna; Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana; Francesco Castelli, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore; Marco Perpignano, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Enna; Fabio Corvo, presidente della Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia; Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe Margiotta, segretario del CNI; e Mauro Scaccianoce, presidente dell’Assemblea dei presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.

La sessione tecnica, moderata dalla giornalista Assia La Rosa, approfondirà diversi ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale. Livio Gambacorta parlerà dell’evoluzione dei processi progettuali, mentre Giovanni Pau si concentrerà sullo sviluppo di infrastrutture intelligenti, connesse e sicure.

Gli interventi di Carmelo Scuro e Antonella Versaci saranno dedicati, rispettivamente, all’integrazione tra ottimizzazione numerica e intelligenza artificiale e alla gestione della complessità del patrimonio costruito. Tiziana Campisi approfondirà invece le possibili applicazioni dell’AI per contrastare la povertà dei trasporti in Sicilia.

Le conclusioni della prima giornata saranno affidate ad Alessandro Pagano, del Nucleo di programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sabato 28 novembre, lectio magistralis e Assemblea regionale

La seconda giornata inizierà sabato 28 novembre alle ore 9.45, con gli interventi di Edmondo Tamajo e Francesco Colianni, rispettivamente assessore regionale alle Attività produttive e assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, e di Danilo Notarstefano, consigliere di amministrazione di Inarcassa.

A seguire, la lectio magistralis di Giovanni Tesoriere, professore emerito dell’Università Kore di Enna, sarà dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale nella progettazione delle infrastrutture di trasporto.

Alle ore 12 si svolgerà l’Assemblea della Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia. L’appuntamento rappresenterà anche un momento per fare il punto sulle attività svolte e definire le future linee d’azione della rappresentanza ordinistica regionale.

All’ordine del giorno figurano la relazione programmatica del presidente Fabio Corvo, quella del tesoriere Rosario Grasso e l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio preventivo 2026.