Inquinamento urbano: non solo scarichi dei motori, freni e pneumatici diventano nuove fonti di rischio

Quando si parla di inquinamento da traffico il primo pensiero va alle emissioni dei motori. Ma il quadro è più complesso: una parte sempre più rilevante dell’inquinamento urbano arriva da fonti meno visibili, come l’usura di freni e pneumatici, la polvere sollevata dal traffico e il rumore prodotto dalla mobilità quotidiana.

A evidenziare questa nuova prospettiva è un recente rapporto dell’Health Effects Institute, pubblicato nell’aprile 2026, che analizza il ruolo delle emissioni non da scarico e dell’inquinamento acustico sulla salute respiratoria dei bambini. Lo studio individua negli incroci stradali urbani alcuni dei principali “punti caldi” di esposizione, dove diversi fattori di rischio si sommano.

Le particelle invisibili generate dal traffico

Anche con la progressiva elettrificazione dei veicoli, il traffico continua a produrre particolato atmosferico. La riduzione delle emissioni allo scarico non elimina infatti altre fonti importanti di inquinamento, tra cui:

l’usura delle pastiglie dei freni;

il consumo degli pneumatici;

l’abrasione del manto stradale;

la risospensione delle polveri già depositate sull’asfalto.

Queste particelle possono contenere metalli come rame, ferro e zinco e costituiscono una componente significativa dell’inquinamento urbano. La loro importanza è destinata a crescere proprio perché i veicoli elettrici, pur riducendo le emissioni del motore, non eliminano completamente l’attrito tra pneumatici, freni e strada.

Gli incroci diventano aree ad alta esposizione

Tra gli ambienti urbani più critici emergono gli incroci stradali. In questi punti il traffico genera condizioni particolarmente favorevoli all’accumulo degli agenti inquinanti:

frequenti frenate e ripartenze;

maggiore produzione di particolato da usura;

concentrazioni più elevate di rumore.

La combinazione di questi elementi crea vere e proprie zone di esposizione intensa, soprattutto per chi abita vicino a strade molto trafficate o trascorre quotidianamente tempo in questi luoghi, come bambini che frequentano scuole o aree gioco nelle vicinanze.

Bambini e salute respiratoria: una maggiore vulnerabilità

Lo studio ha analizzato dati epidemiologici raccolti su una coorte di oltre 12.000 bambini, valutando il rapporto tra esposizione ambientale e funzionalità polmonare.

I risultati indicano un’associazione tra:

esposizione al particolato fine e ultrafine;

rumore generato dal traffico;

peggioramento degli indicatori della funzione respiratoria.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’effetto combinato delle diverse esposizioni. Il rischio non deriva necessariamente da un singolo elemento isolato, ma dall’interazione tra più fattori ambientali che agiscono contemporaneamente sull’organismo.

Servono nuovi strumenti per misurare l’esposizione

Uno dei punti evidenziati dal rapporto riguarda i limiti degli attuali sistemi di valutazione dell’inquinamento. Considerare esclusivamente l’indirizzo di residenza non permette infatti di descrivere con precisione la reale esposizione quotidiana delle persone.

Le nuove tecniche di analisi puntano a integrare:

modelli previsionali avanzati, anche basati sull’intelligenza artificiale;

dati sugli spostamenti individuali;

reti di monitoraggio ambientale più capillari.

Questo approccio permette di ricostruire in modo più realistico quanto e dove le persone entrano in contatto con gli inquinanti.

Città più sane: non basta eliminare i gas di scarico

Le conclusioni del rapporto indicano una direzione chiara: migliorare la qualità dell’aria urbana richiede una strategia che vada oltre la semplice riduzione delle emissioni dei motori.

Tra gli interventi prioritari rientrano:

diminuire il volume del traffico nelle aree densamente abitate;

ripensare la progettazione degli incroci e degli spazi pubblici;

proteggere luoghi sensibili come scuole, parchi e aree dedicate ai bambini;

affrontare il problema delle emissioni non da scarico, ancora poco regolamentate.

Ripensare la mobilità per proteggere la salute

L’inquinamento urbano è un fenomeno complesso, dove aria, rumore e mobilità sono strettamente collegati. La transizione verso città più vivibili non passa soltanto da veicoli più puliti, ma anche da una diversa organizzazione degli spazi urbani.

Ridurre il traffico, favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta e progettare ambienti più sicuri significa non solo migliorare la qualità dell’ambiente, ma anche investire nella salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

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