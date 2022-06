“Sarà una lunga estate”, commentano così i catanesi dinanzi alle immagini dell’incendio che ha colpito stanotte il rione di San Giuseppe la Rena.

Le fiamme hanno circondato un campo rom in prossimità di un Impianto di distribuzione carburanti.Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora impegnate nell’attività di minuto spegnimento.

Le fiamme hanno consumato anche circa 14 auto parcheggiate in uno slargo in via Rosolini Anselmi. Una notte intensa per i vigili del fuoco intervenuti che hanno lottato contro il rogo fino all’alba.

Non si hanno ancora notizie ufficiali circa le cause che hanno scatenato l’espolosione ma non si esclude che sia stata la propagazione di un incendio ad uno dei tanti cumuli di rifiuti che invadono la città di Catania.

E.G.