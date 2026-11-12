Sissi torna oggi su Netflix: L’Imperatrice parte per il suo ultimo viaggio

Da oggi, 12 novembre, L’Imperatrice torna su Netflix con la terza e ultima stagione. Sei episodi per chiudere la serie tedesca dedicata a Elisabetta d’Austria, la sovrana che il pubblico conosce come Sissi. Il finale riporta la corte di Vienna al centro della scena, ma porta la protagonista sempre più lontano dai suoi palazzi: il suo viaggio diventa un tentativo di sottrarsi alle regole che le hanno assegnato un ruolo prima ancora di lasciarle scegliere chi essere.

La nuova stagione riparte dopo la guerra in Sardegna. Francesco Giuseppe rientra segnato dal conflitto e dal peso delle vite perdute. Il rapporto con Elisabetta è già fragile e l’infedeltà dell’imperatore allarga la distanza fra i due. Intanto la salute della sovrana peggiora e le resistenze della corte rendono sempre più difficile per lei incidere sulle decisioni dell’impero.

Elisabetta lascia Vienna per raggiungere un’isola lontana e rimettersi in forze. Lì incontra il conte Gyula Andrássy, uomo politico ungherese con cui nasce un’intesa immediata. La trama si muove così fra il matrimonio imperiale, la relazione con Andrássy e i rapporti di forza fra Vienna e l’Ungheria. Sullo sfondo si apre un’altra vicenda: il fratello di Francesco Giuseppe, Massimiliano, parte con la moglie Carlotta per assumere la corona imperiale del Messico.

La fuga da Vienna è anche una scelta politica

Il viaggio di Elisabetta non è soltanto una parentesi romantica o una fuga dalla vita di corte. Nella serie, la distanza da Vienna le permette di sottrarsi per un momento alle aspettative imposte a una moglie e a un’imperatrice, ma non la libera dalla politica. Le sue scelte personali continuano ad avere conseguenze pubbliche: ogni alleanza, ogni legame e ogni assenza può essere letta a corte come una presa di posizione.

È uno dei nodi più interessanti del racconto. La protagonista cerca uno spazio per sé in una monarchia che considera il corpo, il matrimonio e la maternità strumenti dello Stato. La sua salute diventa quindi anche un terreno di scontro: la necessità di curarsi si intreccia con il desiderio di allontanarsi da un ambiente che la controlla.

La serie racconta una donna spesso ridotta a icona romantica — abiti sontuosi, bellezza, malinconia — e prova a spostare l’attenzione sulle sue insofferenze e sulla sua volontà di autonomia. Il palazzo resta abbagliante, ma il lusso non cancella la costrizione. In questo universo, anche una partenza può diventare un atto di disobbedienza.

Tra Elisabetta e Andrássy: la storia e la finzione

La trama si appoggia a personaggi ed eventi reali, ma non segue sempre la cronologia storica. Elisabetta soggiornò davvero a Madeira nell’inverno tra il 1860 e il 1861, su consiglio dei medici, per ristabilirsi. L’incontro con Andrássy avvenne invece più tardi, nel 1866. La serie intreccia questi momenti per costruire il proprio arco narrativo.

Il rapporto fra i due è stato spesso raccontato come una storia d’amore. Le fonti storiche documentano una forte amicizia e una vicinanza politica, ma gli studiosi della storia asburgica considerano poco probabile che fosse una relazione sentimentale. Elisabetta guardava con simpatia alla causa ungherese e sostenne il compromesso che nel 1867 trasformò l’impero in una monarchia duale austro-ungarica. Nello stesso anno lei e Francesco Giuseppe furono incoronati re e regina d’Ungheria.

Questo contesto dà alla storia con Andrássy un peso ulteriore: non è soltanto una possibile attrazione, ma un legame che attraversa la politica e il rapporto complicato fra Elisabetta e la corte viennese. La fiction può caricare di passione ciò che la documentazione storica descrive con maggiore cautela; è una delle libertà che la serie si prende per rendere visibile il conflitto interiore della protagonista.

La parentesi messicana dei Wittelsbach

Anche la partenza di Massimiliano per il Messico porta sullo schermo una vicenda storica reale, benché lontana dai saloni viennesi. Nel 1864, sostenuto dalla Francia di Napoleone III, l’arciduca asburgico accettò la corona del Messico. Il progetto imperiale si scontrò però con una forte opposizione nel Paese e con il progressivo ritiro dell’appoggio francese. Massimiliano fu catturato e fucilato nel 1867.

La linea messicana allarga il campo della serie: mentre Elisabetta cerca di sottrarsi alla corte, Massimiliano parte per fondarne un’altra dall’altra parte dell’oceano. Due fratelli, due ambizioni e due tentativi diversi di immaginare il proprio posto nel mondo. La vicenda di Massimiliano, in particolare, ricorda quanto fragile fosse il potere imperiale quando dipendeva da alleanze straniere e da equilibri destinati a cambiare.

Sei episodi per congedarsi da Sissi

Devrim Lingnau torna a interpretare Elisabetta, affiancata da Philip Froissant nei panni di Francesco Giuseppe e da Dejan Bućin in quelli di Andrássy. Katharina Eyssen è ancora alla guida del progetto, con la regia di Florian Cossen e Julia Langhof. La prima stagione aveva ricevuto l’International Emmy come miglior serie drammatica nel 2023.

La terza stagione è annunciata come conclusiva. Non si tratta quindi di un nuovo capitolo pensato per prolungare indefinitamente il mito di Sissi, ma dell’epilogo di una serie che ha cercato di raccontarla oltre la cartolina imperiale. Restano il melodramma, gli intrighi e gli abiti di corte; al centro, però, c’è una domanda più semplice e difficile: quanto può costare a una donna scegliere la propria vita quando il suo destino è considerato una questione di Stato?