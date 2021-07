Il turismo siciliano è VIP!

Tanti, tantissimi i VIP che quest’estate hanno scelto la Sicilia per le loro vacanze italiane.

Con grande probabilità, tra le poche cose positive di quest’ultimo anno e mezzo di pandemia possiamo citare la riscoperta dei luoghi più belli che la nostra Italia ha da offrire.

Basta Ibiza, Formentera, Santorini… I VIP scelgono l’Italia, viaggiando alla riscoperta delle tantissime meraviglie artistiche, paesaggistiche e culturali della nostra penisola.

E come non recarsi in Sicilia?

Dopo Michelle Hunziker e la famiglia Rodriguez alle Eolie, in tanti sono stati avvistati in terra sicula.

Max Biagi con la fidanzata hanno noleggiato un gommone a Lipari. Avvistato anche Oliver Kahn ex portiere della Germania e vice campione del mondo nel 2002 insieme alla sua famiglia su uno yacht di 32 metri. Su Panarea il terzino della Sampdoria Lorenzo De Silvestri.

Alle Eolie rapita dall’isola che non c’è Alicudi la bella Laura Torrisi, mentre la pornostar Valentina Nappi è sbarcata a Panarea visitando anche Stromboli e Filicudi.

Nel frattempo tanto relax, mare e sole per la bionda Alessia Marcuzzi in vacanza a Punta Cirica (Ispica RG) come vediamo dalle sue bellissime foto al tramonto sul suo profilo Instagram.

Oltre lo yacht del giocatore tedesco Oliver Kahn, tra le altre imbarcazioni dei sogni in Sicilia citiamo il panfilo dorato Khalilah, uno dei più lussuosi al mondo. 48 metri, prodotto dalla casa Palmer Johnson, è possibile navigare su Khalilah alla modestissima cifra di 250 mila euro settimanali. Sempre sulle Eolie lo yacht di Diego Della Valle, Altair III, di ben 59 metri e il superyacht Savannah da 89 metri per ben 100 milioni di dollari!