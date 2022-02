Il direttore generale Aifa, alla Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica

Il direttore generale Aifa, Nicola Magrini e l’ex ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin, saranno tra gli ospiti della Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, che si terrà il 17 e 18 febbraio alla Torre Biologica di Catania.

Si parlerà di “Rimborsabilità e negoziazione del prezzo dei medicinali: il nuovo Regolamento di AIFA”.

A promuovere la due giorni il Master di II livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, diretto dal prof. Filippo Drago, Ordinario di Farmacologia all’Università di Catania, in collaborazione con il CERD – Centro per la Ricerca e la Consultazione in Discipline Regolatorie del Farmaco.

“Unificare le due commissieoen Aifa in un unico ente – dichiara Drago – è una novità assoluta al mondo. In qualasisi Paese la valutazione dei farmaci è a carico di un ente indipendende da quello che negozia i prezzi”.

“Nei prossimi mesi, di certo, ci sarà una nuova rivoluzone all’interno dell’Agenzia Italiana del Farmaco“, conclude.

A dare un valore aggiunto all’evento un’iniziativa solidale, che quest’anno è dedicata alla raccolta fondi per LAD ONLUS fondata nel 2010 da cinque psicologi dell’Unità Operativa di Ematologia ed Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania.

Il loro obiettivo è quello di rendere diagnosi e percorso meno traumatico per bambini affetti da malattie

oncologiche e genitori.

Il Cure & Care si esprime anche attraverso l’accoglienza e la bellezza dei luoghi di cura, realizzati a misura di bambino.