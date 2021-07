Il Calcio Catania parteciperà al Campionato di Serie C 2021/2022

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato al Calcio Catania e per conoscenza alla Lega Italiana Calcio Professionistico, in data odierna, che la Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal club, si sono espresse favorevolmente. Conseguentemente, il Catania parteciperà al Campionato Serie C 2021/22.

L’amministratore unico Nico Le Mura osserva: «Non abbiamo fatto mistero delle difficoltà vissute negli ultimi mesi e per questo oggi riteniamo di dover sottolineare con soddisfazione la certezza dell’iscrizione. È un merito da condividere. Non dimentichiamo le concrete testimonianze d’amore raccolte da una tifoseria fiera e meravigliosa, che si è prodigata non solo economicamente ma anche in termini organizzativi».