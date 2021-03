Il buongiorno dell’Etna: fontana di lava dal cratere Sud-Est

Nuovo parossismo su l’Etna per iniziare un weekend scoppiettante.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 06:30 circaal Cratere di Sud Est è passata a fontana di lava con getti che raggiungono un’altezza di circa 400 metri dal cratere. Il flusso lavico prodotto da trabocco è alimentato ed ha raggiunto una quota di circa 2600 metri slm. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione est. Continua l’attività eruttiva agli altri crateri. Ai crateri Voragine, Bocca nuova e di Nord-Est è presente un’attività esplosiva intra-craterica. Forti boati sono avvertiti da grandi distanze.