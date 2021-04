Iblea petroli, il successo è nelle persone

Le persone al primo posto. Questo è il segreto del successo di Iblea Petroli. Un successo che è confermato da oltre trent’anni di attività.

Dal 1987 Iblea Petroli opera nel settore dei carburanti e del non-oil attraverso una struttura capillare di vendita all’ingrosso e al dettaglio in tutto il territorio siciliano.

Una realtà aziendale importante, tutta made in Sicily, che punta a valorizzare al massimo le persone. Non solo le opinioni e le esigenze dei clienti, ma anche quelle dei collaboratori sono significative per Iblea Petroli. Puntando sulle persone, comprendendone le esigenze, garantendo un’alta qualità dei prodotti e dei servizi offerti, l’azienda siciliana basa la sua mission sull’affidabilità oltre che sulla trasparenza e la fiducia. Creando servizi e prodotti che nascono da un’attenta e accurata analisi delle esigenze del consumatore, l’azienda favorisce il massimo successo nell’attività dell’utente finale (flotte aziendali, professionisti e privati) grazie ad un risultato che supera le aspettative.

Una efficiente struttura logistica, che consente un’immediata disponibilità dei prodotti, un personale competente e qualificato, un’ampia gamma di servizi dedicati e un customer care specializzato e disponibile H24, hanno favorito il successo dell’azienda su tutto il territorio siciliano, senza mai dimenticare due principi aziendali fondamentali: l’etica e la sicurezza.

Dal 1987, Iblea Petroli dà energia alla Sicilia.