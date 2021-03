Iblea Petroli vicina alle esigenze dei clienti, i vantaggi dell’Iblea Card

Quali sono i vantaggi di Iblea Card?

I vantaggi della Card sono molteplici. È possibile attivarla gratuitamente senza costi aggiuntivi o commissioni: la trasparenza è massima non c’è nessun costo nascosto sull’attivazione o sull’utilizzo della carta.

Il pagamento, inoltre, può essere posticipato e si possono anche ottenere degli sconti sul prezzo finale. Esistono, infatti, per i clienti Iblea Card dei prezzi dedicati e delle opzioni diverse di pagamento che permettono di risparmiare tempo e denaro.

Il programma è personalizzato per migliorare l’efficienza e abbassare i costi per il carburante; la fatturazione, inoltre, avviene elettronicamente ed è mensile e specifica per le carte e i mezzi associati.

Cosa succede se si smarrisce la carta?

Se si smarrisce la carta non è un problema. Le transizioni avvengono in maniera autorizzata tramite inserimento del codice PIN con possibilità di blocco immediato tramite portale o assistenza dedicata. Per queste eventualità, infatti, la società mette a disposizione un numero verde dedicato totalmente gratuito.

App dedicata

Per consultare la reportistica dettagliata e monitorare i consumi della flotta aziendale, selezionando periodi di tempo specifici o singole card è possibile scaricare un’App disponibile su Google Play e App Store.