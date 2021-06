I Neri Per Caso in concerto a Messina

Il 3 agosto all’Arena Villa Dante di Messina, il super concerto dei Neri Per Caso.

Il gruppo a cappella più famoso del panorama italiano torna sul palco, questa volta a Messina.

Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pabli “Mimì” Caravano, Mario Crescenzo, Massimo De Divitiis, Daniele Blaquier saliranno sul palco per il concerto “Dai Beatles ai giorni nostri”.

Il gruppo, scoperto dal compositore ed editore italiano Claudio Mattone, raggiunge la fama nazionale nel 1995 qualificandosi nella sezione “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo con il brano “Le ragazze”.

I Neri per Caso sbalzano così in vetta alle classifiche con ben 6 dischi di platino e quasi 700 mila copie vendute.

Oltre ai loro pezzi più famosi, per questo concerto tanti brani della musica nazionale e internazionale. Di seguito la scaletta:

Sting – English Man in NY

J. Fernandez – Guantanamera

V. Daniel – La vida es un carnaval

C. Mattone – Sentimento pentimento

P. Conte – Via con me

P. Daniele – Je so pazzo

C. Mattone – A città e pulecenella

C. Mattone – Le ragazze

F. Battiato – Centro di gravità permanente

J. Lennon – Give peace a chance

J. Lennon/P. McCartney – Come Together

J. Lennon/P. McCartney – We Can Work It Out

J. Lennon/P. McCartney – Got To Get You Into My Life

J. Lennon/P. McCartney – Penny Lane

J. Lennon/P. McCartney – All You Need Is Love

J. Lennon/P. McCartney – Michelle