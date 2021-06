Francesco Renga in concerto a Zafferana Etnea

Dopo il palco dell’Ariston con “Quando trovo te” Francesco Renga riparte con il suo nuovo tour. Tra le tappe anche Zafferana Etnea.

L’estate zafferanese non delude mai e il 20 agosto all’Anfiteatro Falcone Borsellino canterà Francesco Renga con il suo Acoustic Trio.

Il cantante è noto essere molto affezionato ai palchi siciliani essendo lui stesso di origini palermitane dalla parte paterna. Un concerto per l’estate 2021 con una scaletta di arrangiamenti speciali per «un ritorno alla normalità che per tutti noi significa vita», è quanto dichiarato da Francesco Renga.

Lo spettacolo rientra nel calendario della nona edizione di “Sotto il vulcano”, rassegna itinerante di spettacoli dal vivo con la direzione di Nuccio La Ferlita.

L’Acoustic Trio che accompagnerà il cantante sul palco è composto da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarra).

I biglietti sono disponibili su Ticketone.