Gristina: crescere nella comunità con verità

“Contribuire alla crescita della comunità nella verità”. É con queste parole che Mons. Salvatore Gristina, amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Catania, ha salutato gli operatori della comunicazione e la comunità diocesana, in Arcivescovado nel salone dei Vescovi.

Parole di speranza, tra ricordi ed emozione, raccontando i suoi 20 anni alla guida della comunità pastorale.

“Voglio fare un augurio speciale a tutti i giornalisti per il loro prezioso contributo – ha detto Mons. Gristina – e per aver parlato bene della nostra città e della comunità ecclesiale in tante occasioni. Ci possono essere problemi e difficoltà ma è importante costruire insieme”.

Durante i suoi saluti, spazio anche ai ricordi, gli incontri con le tante istituzioni che si sono succedute negli anni e poi quello profondo con le persone ammalate, che gli hanno permesso di crescere nella comunione dell’incontro.

Il prossimo 19 febbraio sarà pronto ad accogliere il nuovo Aricivescovo Luigi Renna, che si insiederà ufficialmente, con una solenne concelebrazione di accoglienza e presa di possesso, che si terrà alle 16,30.

Non sono mancati momenti di commozione, specie nel non aver potuto vivere la festa della Santa Patrona, insieme a tutti i fedeli, senza le restrizioni della pandermia.

Oggi giorno dell’ottava, la celebrazione è stata infatti trasmessa in steaming.

“Abbiamo cercato di agire con responsabilità e prudenza – spiega – e abbiamo fatto delle scelte necessarie per vivere i festeggiamenti agatini in sicurezza. E a chi magari potrà pensare che siano eccessivi, chiedo comprensione di aiutarci tutti”.

Intanto martedì 15 febbraio, alle 18,00, si svolgerà la solenne Concelebrazione di ringraziamento a Mons. Gristina per il suo lungo servizio pastorale episcopale.

Venerdì 18 invece alle 11,30, l’Arcivescovo Renna incontrerà e saluterà i giornalisti in Arcivescovado.

Mons. Gristina, continuerà ad abitare a Catania nella casa del clero.