Green Pass, ufficiale l’obbligatorietà per tutti i lavoratori

Sono previsti fino a 1.000 euro di sanzione e sospensione dopo cinque giorni di assenza per i dipendenti pubblici, dal primo giorno per i lavoratori privati.

In relazione al discorso tamponi il governo ha accolto la richiesta degli enti locali sulla durata di validità del tampone. Sarà infatti di 72 ore per i test molecolari e 48 per i test rapidi.

È quanto dispone il decreto approvato dal Cdm combinato con la normativa specifica per i magistrati, in particolare l’articolo 107 della Costituzione che affida solo al Csm il potere di sospenderli dal servizio. Per la categoria sembra dunque si applichi da subito la disciplina del testo unico degli impiegati dello Stato.

NO ALLO SMARTWORKING SE SEI SENZA GREEN PASS

L’assenza della certificazione verde non conferisce automaticamente il diritto al lavoro in smartworking.

Alcune fonti dichiarano il Green Pass non è richiesto se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al lavoratore di lavorare in smart working.

Maggiori e chiare linee guida, annuncia il ministro Brunetta, saranno divulgate entro il 15 ottobre.