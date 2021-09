Green pass immediato ad Acireale e Catania

Passi in avanti ad Acireale e Catania per una maggiore efficienza e celerità del servizio. Dalla giornata di oggi sarà, infatti, possibile ricevere in maniera immediata ed istantanea il Green pass. Per ritirarlo, dopo il naturale esito negativo del tampone rapido o molecolare, basterà richiedere in loco il relativo codice da inviare sui dispositivi digitali, in modo da facilitare la procedura.