Gravina di Catania, un morto a causa del maltempo – FOTO

C’è da registrare un morto nei paesi etnei a causa dell’ondata di maltempo che in queste ore si è riversata sulla parte orientale della Sicilia. A Gravina di Catania, infatti, un uomo è annegato, dopo essere stato travolto dalla violenza del corso d’acqua. A Scordia continuano le ricerche della donna dispersa, dopo aver constatato il decesso del marito.

A Gravina, stando alle ultime notizie, si è registrato un decesso di un uomo sulla sessantina. I volontari della Misericordia di Gravina, di ritorno da un servizio, sono stati chiamati ad intervenire da alcune persone già presenti sul posto. I volontari hanno tirato fuori l’uomo da sotto l’auto e iniziato la rianimazione cardiopolmonare. Hanno allertato il 112. Sul posto si sono portati Vvff, polizia, carabinieri. È arrivata un’automedica con il medico che ha accertato il decesso e un’ambulanza. L’uomo, a quanto si apprende dalle ultime notizie, era originario di Pedara ma residente a Catania.

Strade e piazze sono allagati come fiumi in questo momento drammatico. L’uomo, a Gravina di Catania, è annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall’acqua e sarebbe stata travolta inesorabilmente.

La notizia è stata poi confermata dal Capo della Protezione Civile Regionale Cocina.