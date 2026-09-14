26 anni fa iniziò la prima stagione del Grande Fratello, il discusso programma che ha cambiato la televisione italiana

Il 14 settembre 2000 la televisione italiana apriva le porte a un format destinato a modificare profondamente il modo di fare intrattenimento. Su Canale 5 andava in onda la prima puntata del Grande Fratello, il reality arrivato dall’estero che avrebbe trasformato la quotidianità di persone comuni in un vero e proprio spettacolo televisivo.

Alla conduzione della prima edizione, Daria Bignardi. Nella Casa di Cinecittà entravano dieci concorrenti allora sconosciuti al grande pubblico, chiamati a condividere spazi, abitudini, discussioni, amicizie e momenti di vita quotidiana davanti alle telecamere.

Il format era nato nei Paesi Bassi nel 1999 con il titolo Big Brother e, dopo il successo ottenuto in diversi Paesi, arrivava anche in Italia. La formula appariva semplice, ma per la televisione dell’epoca rappresentava una novità radicale. Una casa, un gruppo di persone, nessun copione e telecamere accese ventiquattro ore su ventiquattro.

Il pubblico iniziava così a seguire la vita dei concorrenti, dalle discussioni alle simpatie, dalle amicizie alle relazioni sentimentali. Il televoto permetteva inoltre agli spettatori di intervenire direttamente sulle sorti dei protagonisti, creando un rapporto nuovo tra chi guardava e chi viveva all’interno della Casa.

Fin dalla prima edizione, però, il programma suscitò reazioni contrastanti. Da una parte chi vedeva nel Grande Fratello una formula televisiva innovativa, capace di raccontare la società attraverso persone comuni e dinamiche quotidiane. Dall’altra chi criticava l’esposizione della vita privata e considerava quella nuova televisione una forma di spettacolarizzazione dell’intimità.

La prima stagione portò alla ribalta volti destinati a diventare familiari al pubblico italiano, da Pietro Taricone a Marina La Rosa, Rocco Casalino, Roberta Beta e Cristina Plevani, vincitrice di quella prima edizione.

La Casa di Cinecittà diventò rapidamente uno dei luoghi più osservati della televisione italiana. Le dinamiche tra i concorrenti alimentavano discussioni anche fuori dallo studio televisivo e il programma entrava nelle conversazioni quotidiane degli spettatori, diventando un vero fenomeno di costume.

La finale del 21 dicembre 2000, vinta da Cristina Plevani, confermò la forza del fenomeno con ascolti eccezionali. Da quel momento il reality show avrebbe conquistato uno spazio sempre più importante nei palinsesti italiani, dando origine a numerosi programmi costruiti sulla convivenza, sulla competizione e sull’osservazione delle persone davanti alle telecamere.

Il Grande Fratello diventò così il capostipite di una lunga stagione televisiva. Il suo arrivo cambiò il rapporto tra pubblico e televisione, trasformando persone comuni in protagonisti e rendendo lo spettatore parte integrante del racconto.

Ventisei anni dopo quella prima puntata, il programma continua a rappresentare uno dei format più riconoscibili della televisione italiana. Amato, criticato, discusso, imitato. Quella sera del 14 settembre 2000 iniziava un esperimento televisivo destinato a diventare un fenomeno di costume e a cambiare per sempre il modo di raccontare la realtà sul piccolo schermo.