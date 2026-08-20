Ghost, il ritorno di un classico senza tempo: questa sera su Canale 5

Il grande amore, la perdita e il desiderio di restare accanto alla persona amata oltre la morte. Questa sera, giovedì 20 agosto, torna in prima serata uno dei film più amati della storia del cinema: “Ghost – Fantasma”, con Patrick Swayze e Demi Moore.

Ci sono film che appartengono a un’epoca e film che, invece, sembrano non avere tempo. Ghost – Fantasma, diretto da Jerry Zucker nel 1990, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A più di trent’anni dalla sua uscita, la storia di Sam e Molly continua a parlare al pubblico con una forza sorprendentemente intatta.

L’appuntamento è per questa sera alle 21.20 su Canale 5, dove il film torna a occupare la prima serata televisiva.

Un amore che nemmeno la morte riesce a spezzare

Sam Wheat, interpretato da Patrick Swayze, e Molly Jensen, affidata a Demi Moore, sono una giovane coppia innamorata che vive a New York. La loro serenità viene però spezzata brutalmente dalla morte improvvisa di Sam.

È da quel momento che Ghost cambia registro e trasforma una storia d’amore in un viaggio tra mistero, soprannaturale e commedia. Sam non riesce infatti a lasciare definitivamente il mondo dei vivi e scopre che la sua morte nasconde una verità molto più inquietante.

Invisibile agli occhi di Molly, cerca in ogni modo di proteggerla e di comunicare con lei. Sarà fondamentale l’intervento della sensitiva Oda Mae Brown, interpretata da una straordinaria Whoopi Goldberg, personaggio capace di aggiungere al film una vena ironica che bilancia perfettamente la componente drammatica.

La scena che è diventata storia

Pochi film possono vantare una scena capace di entrare nell’immaginario collettivo come quella della ceramica. Sam e Molly, insieme davanti a un tornio, trasformano un semplice momento quotidiano in una delle sequenze romantiche più celebri del cinema.

Ma il successo di Ghost non si spiega soltanto attraverso le immagini. A renderlo memorabile è soprattutto la capacità di mescolare generi diversi: romanticismo, dramma, thriller, mistero e commedia convivono senza perdere equilibrio.

Ed è proprio questa combinazione a permettere al film di essere ancora oggi accessibile a generazioni diverse.

Patrick Swayze e Demi Moore, una coppia indimenticabile

La pellicola ha contribuito in maniera decisiva alla consacrazione di Patrick Swayze, capace di interpretare Sam con una particolare combinazione di forza e vulnerabilità. Accanto a lui, Demi Moore costruisce una Molly fragile ma determinata, mentre Whoopi Goldberg regala al film una delle interpretazioni più riconoscibili della sua carriera.

Il risultato è una storia nella quale il tema della morte non diventa soltanto fonte di dolore, ma anche occasione per raccontare il valore dell’amore, della fiducia e del distacco.

Perché rivederlo ancora oggi

Rivedere Ghost significa tornare a un cinema che non aveva bisogno di effetti spettacolari per emozionare. Il suo vero punto di forza resta una domanda universale: quanto può essere forte un legame quando tutto sembra essere finito?

È questa la ragione per cui il film continua a trovare spazio nei palinsesti televisivi e nell’affetto del pubblico. La programmazione di questa sera lo conferma: nel panorama dei film proposti giovedì 20 agosto, Ghost – Fantasma rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili della prima serata.

Dunque, per chi non lo ha mai visto e per chi conosce già ogni sua scena, l’appuntamento è fissato: questa sera, alle 21.20, Canale 5.

Perché alcuni film invecchiano. Altri, semplicemente, continuano a parlarci.