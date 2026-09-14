Grace Kelly, la principessa che Hollywood non ha mai dimenticato

Il 14 settembre 1982 si spegneva Grace Kelly, una delle figure più eleganti e riconoscibili del cinema del Novecento. Aveva 52 anni e da quasi trent’anni aveva lasciato Hollywood per diventare Principessa di Monaco, ma il pubblico continuava a ricordarla per quella bellezza raffinata e discreta che aveva conquistato il grande schermo.

Nata a Philadelphia il 12 novembre 1929, Grace Kelly aveva iniziato la propria carriera come attrice teatrale e televisiva prima di arrivare al cinema. La consacrazione arrivò negli anni Cinquanta, quando il suo volto delicato e la sua presenza sofisticata entrarono nell’immaginario della Hollywood dell’epoca.

Il suo nome rimase legato soprattutto ad Alfred Hitchcock, che la volle protagonista di tre dei suoi film più celebri, Delitto perfetto, La finestra sul cortile e Caccia al ladro. Proprio accanto a Cary Grant, sulle strade assolate della Costa Azzurra, Grace Kelly incarnò una femminilità elegante e apparentemente irraggiungibile, diventando una delle muse più celebri del regista.

Nel 1955 arrivò anche il riconoscimento più importante della sua carriera. Per l’interpretazione ne La ragazza di campagna Grace Kelly vinse l’Oscar come miglior attrice protagonista, entrando definitivamente nell’Olimpo delle grandi interpreti di Hollywood.

Quello stesso anno, durante le riprese di Caccia al ladro sulla Costa Azzurra, avvenne l’incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. A Monaco Grace Kelly conobbe il principe Ranieri III. Il primo incontro tra l’attrice americana e il sovrano del Principato attirò immediatamente l’attenzione, ma quella che sembrava una semplice conoscenza sarebbe diventata una delle storie più celebri del Novecento.

Dopo un periodo di corrispondenza e di frequentazione, arrivò la proposta di matrimonio. Nel gennaio del 1956 venne annunciato ufficialmente il fidanzamento e Grace Kelly si preparò a lasciare Hollywood proprio nel momento più alto della sua carriera.

Il 19 aprile 1956, a Monaco, Grace Kelly sposò il principe Ranieri III. La cerimonia religiosa, celebrata nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione, trasformò quella che era stata una delle stelle più luminose del cinema americano nella nuova Principessa di Monaco.

A rendere ancora più iconico quel momento fu l’abito nuziale, disegnato da Helen Rose e realizzato dal reparto costumi della Metro-Goldwyn-Mayer, lo studio che aveva accompagnato gran parte della carriera dell’attrice. Il modello, in seta color avorio e pizzo, con collo alto, maniche lunghe, corpetto ricamato e un lungo velo, racchiudeva perfettamente lo stile di Grace Kelly, fatto di eleganza, misura e raffinatezza. L’abito, diventato uno dei più celebri della storia della moda, è oggi conservato al Philadelphia Museum of Art.

Anche dopo il matrimonio, Grace Kelly continuò a rappresentare un punto di riferimento assoluto per l’eleganza. Il suo stile sobrio e femminile, lontano dagli eccessi, diventò quello che la moda avrebbe poi identificato come il Grace Kelly Look. Un’immagine destinata a superare i confini del cinema e della stessa famiglia principesca, entrando nell’immaginario collettivo come sinonimo di classe.

Come Principessa di Monaco, Grace dedicò gran parte della propria vita alla famiglia e agli impegni istituzionali, diventando una presenza importante nella vita del Principato. Il cinema, però, non smise mai di accompagnarla. I suoi film continuarono a essere ricordati e il suo volto rimase legato a quella stagione irripetibile della Hollywood degli anni Cinquanta.

La sua morte arrivò improvvisamente. Il 13 settembre 1982 Grace Kelly rimase coinvolta in un grave incidente stradale mentre percorreva una strada del Principato. Morì il giorno successivo, lasciando un vuoto profondo a Monaco e nel mondo del cinema.

Aveva vissuto appena 52 anni, ma erano bastati per costruire una figura destinata a diventare leggenda. Attrice premiata con l’Oscar, musa di Hitchcock, principessa, moglie e madre, Grace Kelly seppe attraversare mondi completamente diversi senza perdere quella particolare eleganza che era diventata parte della sua identità.

Ancora oggi il suo nome continua a evocare il fascino della grande Hollywood, la raffinatezza della famiglia principesca e un modo di intendere la femminilità rimasto riconoscibile nel tempo. Il suo abito da sposa continua a ispirare generazioni di donne, mentre i suoi film restano parte della storia del cinema.

Una stella che ha brillato per pochi anni sul grande schermo, ma la cui luce, ancora oggi, non ha mai smesso di accompagnare il cinema.