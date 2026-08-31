Richard Gere, il fascino di un uomo oltre il cinema

Settantasette anni e un’eleganza che non ha mai avuto bisogno di essere esibita. Richard Gere festeggia oggi il suo compleanno, portando con sé una carriera costruita tra grandi interpretazioni, personaggi diventati iconici e una vita pubblica nella quale il cinema rappresenta soltanto una parte della sua storia.

Nato a Philadelphia il 31 agosto 1949, Gere si avvicina inizialmente al teatro, prima di approdare al cinema negli anni Settanta. Il successo arriva con American Gigolò, nel 1980, pellicola che lo consacra come uno dei nuovi protagonisti di Hollywood e definisce quell’immagine sofisticata e seducente che lo accompagnerà per molti anni.

Nel 1982 arriva Ufficiale e gentiluomo, interpretazione che gli regala una candidatura al Golden Globe e lo consacra definitivamente tra i grandi interpreti del cinema americano. Poi ancora Cotton Club, Power, Sommersby, Primal Fear e Autumn in New York, fino a uno dei ruoli destinati a diventare immortali.

Nel 1990 Pretty Woman cambia infatti la storia della sua carriera. Nei panni del miliardario Edward Lewis, accanto a Julia Roberts, Richard Gere diventa il protagonista maschile di una delle commedie romantiche più amate di sempre. Il film conquista il pubblico internazionale e il suo personaggio entra nell’immaginario collettivo, diventando simbolo di un’eleganza maschile destinata a non passare di moda.

Gere continua negli anni a scegliere ruoli molto diversi tra loro, passando dal cinema romantico al dramma, dal thriller al musical. Nel 2002 arriva Chicago, interpretazione che gli vale il Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale e conferma la sua capacità di reinventarsi anche dopo decenni di carriera.

Ma dietro il divo, dietro il volto di Edward Lewis e dietro l’attore capace di attraversare generazioni, esiste da tempo un’altra storia.

Quella dell’uomo che ha scelto di utilizzare la propria notorietà per occuparsi di diritti umani e di persone che vivono condizioni di particolare vulnerabilità.

Il suo legame con il Tibet nasce negli anni Settanta e diventa progressivamente una delle battaglie più importanti della sua vita. L’incontro con il Dalai Lama rafforza il suo interesse per la cultura tibetana e per la situazione del suo popolo. Gere diventa uno dei più conosciuti sostenitori della causa tibetana e presidente dell’International Campaign for Tibet, continuando a portare la questione all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale.

Il suo impegno si estende anche alla lotta contro l’HIV/AIDS, alla povertà e alla difesa delle persone senza dimora. Attraverso la Gere Foundation, fondata nel 1991, sostiene negli anni numerosi progetti umanitari in diverse parti del mondo, con particolare attenzione alle comunità più fragili.

Un altro capitolo importante riguarda i rifugiati e i migranti. Gere ha scelto di esporsi pubblicamente anche su questo tema, sostenendo organizzazioni impegnate nell’assistenza alle persone costrette a lasciare le proprie case e partecipando a iniziative di sensibilizzazione.

Un impegno che nel tempo ha superato i confini della semplice beneficenza. Gere ha messo a disposizione il proprio volto, la propria voce e la propria popolarità, consapevole della possibilità di raggiungere milioni di persone attraverso una parola pronunciata davanti a una telecamera o a un microfono.

Nel 2025 Human Rights First gli ha conferito il primo Visionary Award, riconoscendo proprio i suoi decenni di attività nel campo dei diritti umani e il sostegno a cause legate al Tibet, ai rifugiati, all’HIV/AIDS e alle persone più vulnerabili.

A 77 anni, Richard Gere rimane così una presenza familiare del grande schermo, ma la sua storia racconta qualcosa che va oltre i suoi film più celebri.

Il cinema gli ha consegnato la fama. Le sue scelte gli hanno dato l’opportunità di trasformarla in una responsabilità.

Forse è proprio questa la parte più affascinante della sua storia: l’eleganza che il pubblico ha imparato a riconoscere sullo schermo ha trovato, fuori dal cinema, una forma ancora più autentica.

Quella di un uomo che ha scelto di non limitarsi a essere ricordato per i personaggi interpretati, ma anche per le persone e le cause alle quali ha deciso di dare voce.

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