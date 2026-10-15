15 ottobre 1990, il Nobel per la Pace a Gorbaciov: l’uomo che contribuì a cambiare il mondo

Il 15 ottobre 1990 a Michail Gorbaciov veniva conferito il Premio Nobel per la Pace per il ruolo determinante svolto nel trasformare i rapporti tra Est e Ovest. Un riconoscimento che celebrava quasi la fine della Guerra Fredda. A distanza di 36 anni, quella scelta continua a rappresentare un passaggio significativo nella storia della diplomazia e della ricerca della pace.

Alla guida dell’Unione Sovietica dal 1985, Gorbaciov aveva avviato un percorso di riforme che avrebbe modificato profondamente gli equilibri internazionali, con un’azione politica si fondava sulla convinzione che il confronto tra le due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica, dovesse lasciare spazio alla cooperazione, alla fiducia reciproca e alla riduzione della minaccia nucleare.

Il Comitato norvegese per il Nobel motivò il riconoscimento proprio con il ruolo di primo piano svolto da Gorbaciov nei profondi cambiamenti delle relazioni tra Est e Ovest. La caduta del Muro di Berlino nel novembre 1989 e il progressivo superamento della divisione dell’Europa rappresentavano i segnali più evidenti di una trasformazione storica che grazie all’influenza dell’Unione Sovietica avrebbe cambiato per sempre le sorti del mondo.

La fine della Guerra Fredda e il valore del dialogo

Uno degli aspetti più importanti dell’azione di Gorbaciov fu la scelta di ridurre il ricorso alla forza nei rapporti con i Paesi dell’Europa orientale, rinunciando piano piano alla tradizionale politica d’intervento militare a sostegno dei governi comunisti alleati, lasciando maggiore spazio alle trasformazioni politiche che attraversavano la regione.

Questa linea contribuì al processo che portò alla fine dei regimi comunisti nell’Europa orientale e aprì la strada alla riunificazione della Germania, realizzata in maniera del tutto ufficiale il 3 ottobre 1990. Parallelamente, il dialogo con Washington favorì accordi per il controllo e la riduzione degli armamenti, in un contesto internazionale in cui era forte la preoccupazione per lo scoppio di un conflitto nucleare continuava a rappresentare una delle principali preoccupazioni per la sicurezza mondiale.

Il contributo di Gorbaciov alla distensione internazionale non cancellò le tensioni e le contraddizioni del periodo, ma contribuì a rendere possibile un cambiamento degli equilibri mondiali attraverso il negoziato. Per molti osservatori internazionali, il suo operato rappresentò una delle ragioni per cui la fine della Guerra Fredda poté svilupparsi senza una guerra generalizzata tra i due blocchi.

Perestrojka e glasnost: le riforme per cambiare l’Unione Sovietica

Il percorso che portò al Nobel per la Pace fu strettamente legato anche alle trasformazioni interne promosse da Gorbaciov. Due parole russe divennero il simbolo della sua stagione politica: perestrojka, cioè ristrutturazione, e glasnost, traducibile come trasparenza e apertura.

La perestrojka mirava a rinnovare un sistema economico e amministrativo segnato da inefficienze e stagnazione. La glasnost, invece, favorì una maggiore libertà di espressione e informazione, aprendo spazi di discussione pubblica e consentendo una critica più ampia delle istituzioni e della storia sovietica.

Le riforme contribuirono a indebolire il monopolio politico del Partito comunista e permisero l’emergere di nuove istanze democratiche. Ma non fu per nulla semplice perché le resistenze interne, le fragilità economiche e le spinte indipendentiste di diverse repubbliche alimentarono una crisi sempre più profonda.

Un Nobel celebrato all’estero, accolto con freddezza in patria

Se in molte capitali occidentali Gorbaciov veniva celebrato come l’uomo che aveva contribuito a superare la divisione dell’Europa e ad allontanare il rischio di uno scontro nucleare, nell’Unione Sovietica il giudizio era infatti molto più controverso.

Una parte della popolazione viveva le conseguenze della crisi economica, tra carenze di beni di prima necessità, peggioramento delle condizioni di vita e crescente instabilità. A queste difficoltà si aggiungevano le tensioni nazionalistiche e le richieste di autonomia o indipendenza provenienti da diverse repubbliche sovietiche, che portarono in seguito alla caduta dell’Unione Sovietica.

Per molti cittadini, il premio assegnato dall’Occidente appariva quindi distante dalle preoccupazioni quotidiane e dalle difficoltà del Paese. Alcuni lo interpretarono come un riconoscimento internazionale ottenuto a fronte della perdita d’influenza sovietica e dello smantellamento del sistema che aveva garantito per decenni il ruolo dell’URSS come superpotenza. La stessa stagione di riforme che aveva accresciuto la libertà politica e aperto nuove prospettive internazionali contribuiva, dunque, ad alimentare divisioni e malcontento all’interno del Paese.

L’eredità di Gorbaciov nella storia della pace

L’assegnazione del Nobel per la Pace del 1990 resta legata a un momento in cui il mondo sembrava poter imboccare una strada diversa da quella della contrapposizione militare. Gorbaciov non fu l’unico protagonista della fine della Guerra Fredda, un processo determinato anche dalle pressioni delle società civili, dai movimenti democratici dell’Europa orientale e dalle scelte di numerosi leader internazionali. Il suo ruolo fu tuttavia fondamentale nel rendere possibile una transizione che non passasse attraverso una guerra diretta tra le due superpotenze.

Il riconoscimento non rappresentò soltanto un giudizio sul suo operato, ma anche un segnale politico a favore del dialogo, della cooperazione internazionale e della ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti. Il messaggio emerse anche dalla sua lezione per il Nobel, tenuta il 5 giugno 1991, nella quale Gorbaciov collegò il significato della pace alla cooperazione, alla comprensione reciproca e alla possibilità di realizzare i cambiamenti attraverso mezzi pacifici.

Ricordare il Nobel del 15 ottobre 1990 significa confrontarsi con questa eredità complessa e con una lezione che conserva attualità: la pace non dipende soltanto dall’assenza di guerra, ma anche dalla capacità dei governi di costruire fiducia, ridurre le tensioni e scegliere il confronto diplomatico al posto della forza.