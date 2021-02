Giudice Livatino: il prossimo 9 maggio la beatificazione ad Agrigento

Per il giudice è stato riconsciuto dalla Santa Sede il martirio “in odium fidei” (in odio alla fede). La prova del martirio è arrivata anche grazie alle dichiarazioni rese da uno dei 4 mandanti dell’omicidio, che ha testimoniato durante la seconda fase del processo di beatificazione. In quel frangente è emerso che chi commissionò il brutale omicidio conosceva quanto Livatino fosse retto, giusto e attaccato alla fede e che per questo motivo, non poteva essere un interlocutore della criminalità. L’unico modo per non farlo più parlare era eliminarlo fisicamente.