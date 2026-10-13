Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri: la resilienza comincia da casa

Il 13 ottobre richiama l’attenzione sulla prevenzione, sulla sicurezza delle abitazioni e sulla necessità di costruire comunità più preparate ad affrontare le emergenze. Per il 2026, il messaggio delle Nazioni Unite è chiaro: la protezione delle persone comincia dai luoghi in cui vivono.

Ogni anno, il 13 ottobre, si celebra la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi ambientali e sull’importanza della prevenzione. Un appuntamento che, nel 2026, assume un significato particolarmente concreto attraverso il tema scelto dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR): «La resilienza comincia da casa».

Il messaggio invita a guardare alla sicurezza partendo dal luogo più familiare della vita quotidiana: la propria abitazione. È qui che si cerca protezione, si costruiscono relazioni e si custodisce la quotidianità. Eppure, proprio la casa può trasformarsi in un luogo vulnerabile quando non è progettata, costruita o mantenuta in modo adeguato rispetto ai rischi del territorio.

Prevenire significa proteggere vite umane

Terremoti, alluvioni, frane, ondate di calore ed eventi meteorologici estremi possono avere conseguenze profonde sulle persone e sulle comunità. Sebbene non sia sempre possibile impedire che un fenomeno naturale si verifichi, è possibile ridurne gli effetti attraverso una pianificazione attenta, infrastrutture sicure, sistemi di allerta efficaci e una popolazione adeguatamente informata.

La prevenzione, dunque, non può essere considerata soltanto una risposta alle emergenze, da attivare quando il pericolo è già presente. Deve diventare una pratica quotidiana, sostenuta da investimenti, controlli, informazione e responsabilità condivise.

Conoscere i rischi della propria zona, sapere come comportarsi in caso di emergenza, individuare percorsi sicuri e predisporre un piano familiare sono azioni che possono contribuire a ridurre i pericoli. Allo stesso tempo, spetta alle istituzioni garantire una corretta pianificazione urbanistica, promuovere la sicurezza degli edifici e assicurare che le informazioni raggiungano tempestivamente tutti i cittadini.

Il territorio al centro della prevenzione

Il tema scelto per il 2026 richiama anche una questione fondamentale: la sicurezza delle abitazioni non dipende esclusivamente dalle scelte dei singoli. Contano la qualità delle costruzioni, la manutenzione degli edifici, la gestione del territorio, la presenza di infrastrutture adeguate e la capacità delle amministrazioni di programmare interventi efficaci.

Le conseguenze dei disastri, infatti, non sono uguali per tutti. Anziani, persone con disabilità, famiglie con risorse economiche limitate e cittadini che vivono in abitazioni fragili possono incontrare maggiori difficoltà nel prepararsi a un’emergenza e nel superarne gli effetti.

Per questo motivo, parlare di resilienza significa anche parlare di equità: rendere le case più sicure, migliorare l’accesso alle informazioni e garantire sistemi di protezione inclusivi sono passaggi indispensabili per non lasciare indietro nessuno.

In un territorio come quello siciliano, caratterizzato dalla presenza di aree sismiche, zone esposte al rischio idrogeologico e periodi di caldo intenso, il tema della prevenzione rappresenta una questione concreta per cittadini e istituzioni. La conoscenza delle caratteristiche del territorio e la capacità di intervenire prima che si verifichi un’emergenza possono fare la differenza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa

La Giornata internazionale del 13 ottobre non vuole essere soltanto una ricorrenza sul calendario, ma un’occasione per rinnovare l’attenzione verso politiche di prevenzione e comportamenti consapevoli.

La resilienza non coincide semplicemente con la capacità di rialzarsi dopo un disastro. Significa anche ridurre le condizioni che rendono possibile una tragedia, prepararsi ad affrontare gli eventi e creare comunità capaci di reagire senza esporre inutilmente le persone al pericolo.

Il messaggio delle Nazioni Unite è un invito rivolto a governi, amministrazioni, professionisti, imprese e cittadini: la sicurezza deve essere costruita prima dell’emergenza, attraverso scelte responsabili e investimenti lungimiranti.

Perché una casa sicura non è soltanto un edificio che resiste: è il primo passo per proteggere le persone, le famiglie e il futuro di un’intera comunità.