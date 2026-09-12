Cooperazione Sud-Sud, la sfida della solidarietà globale: oggi la Giornata delle Nazioni Unite

Il 12 settembre si celebra la Giornata delle Nazioni Unite per la Cooperazione Sud-Sud. Al centro dell’edizione 2026 il tema “Solidarity Rising: Global Alliance for Inclusive and Innovative Development”. Una giornata per ribadire il valore della collaborazione tra i Paesi del Sud globale.

Non esiste sviluppo senza collaborazione. È questo uno dei messaggi al centro della Giornata delle Nazioni Unite per la Cooperazione Sud-Sud, che si celebra oggi, 12 settembre, e che richiama l’attenzione sul ruolo sempre più importante della cooperazione tra i Paesi in via di sviluppo.

La ricorrenza rappresenta un’occasione per riflettere su un modello di collaborazione fondato sulla condivisione di conoscenze, competenze, tecnologie, risorse ed esperienze, attraverso rapporti che coinvolgono soprattutto i Paesi del cosiddetto Sud globale.

Per l’edizione 2026 il tema scelto è “Solidarity Rising: Global Alliance for Inclusive and Innovative Development”, un titolo che mette insieme due parole chiave della sfida contemporanea: solidarietà e innovazione.

Che cos’è la Cooperazione Sud-Sud

Con l’espressione “Cooperazione Sud-Sud” si indica la collaborazione tra Paesi del Sud globale finalizzata a promuovere sviluppo economico e sociale, rafforzare le capacità locali e affrontare insieme problemi comuni.

Non si tratta semplicemente di trasferire risorse da un Paese all’altro. Il modello punta soprattutto alla condivisione reciproca di esperienze e soluzioni, valorizzando competenze che spesso nascono proprio nei territori chiamati ad affrontare in prima persona sfide come povertà, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, accesso alla sanità, istruzione e trasformazione digitale.

In questo senso, la cooperazione diventa uno strumento attraverso il quale i Paesi possono imparare gli uni dagli altri, costruendo percorsi di sviluppo più adeguati alle proprie realtà.

Dalla solidarietà alle soluzioni concrete

Il tema del 2026 richiama l’idea di una solidarietà capace di trasformarsi in azione. Le grandi sfide globali, infatti, difficilmente possono essere affrontate da un singolo Stato.

Cambiamento climatico, transizione energetica, crisi alimentari, disuguaglianze e accesso alle nuove tecnologie richiedono risposte coordinate e la capacità di mettere in comune conoscenze e strumenti.

In questo scenario, l’innovazione assume un ruolo centrale. Tecnologie digitali, nuove modalità di produzione agricola, soluzioni energetiche sostenibili e strumenti per migliorare i servizi pubblici possono diventare leve di sviluppo quando vengono condivisi e adattati alle esigenze dei territori.

Un modello che guarda oltre gli aiuti

Uno degli aspetti più significativi della Cooperazione Sud-Sud è il superamento della tradizionale logica donatore-beneficiario.

La cooperazione viene concepita sempre più come uno scambio tra partner, nel quale ogni Paese può offrire competenze ed esperienze e, allo stesso tempo, acquisirne di nuove.

È un approccio particolarmente importante in un mondo caratterizzato da rapporti economici e geopolitici in rapida trasformazione. Il rafforzamento dei legami tra i Paesi del Sud globale può contribuire infatti a creare nuove opportunità commerciali, scientifiche e tecnologiche, aumentando la capacità di affrontare autonomamente le sfide dello sviluppo.

L’Agenda 2030 e gli obiettivi globali

La Cooperazione Sud-Sud si inserisce anche nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La collaborazione internazionale è considerata essenziale per raggiungere obiettivi che riguardano la lotta alla povertà, la salute, l’istruzione, la riduzione delle disuguaglianze, la tutela dell’ambiente e la costruzione di società più inclusive.

Il messaggio della giornata è quindi rivolto non soltanto ai governi, ma anche alle istituzioni internazionali, alle organizzazioni della società civile, al mondo della ricerca e al settore privato.

Una sfida globale

La Giornata delle Nazioni Unite per la Cooperazione Sud-Sud arriva in un momento nel quale il mondo deve confrontarsi con crisi sempre più interconnesse. Le distanze geografiche non impediscono più alle conseguenze di una crisi di raggiungere rapidamente altri continenti.

Per questo la cooperazione non può essere considerata soltanto una scelta politica, ma una necessità.

“Solidarity Rising” richiama proprio questa consapevolezza: costruire alleanze più forti, inclusive e capaci di trasformare l’innovazione in opportunità condivise.

La sfida, oggi, è fare in modo che la crescita non lasci indietro nessuno e che la conoscenza diventi un patrimonio da condividere. Perché lo sviluppo sostenibile, per essere davvero globale, deve essere anche inclusivo, partecipato e costruito insieme.

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