Il mare può trasformarsi in una minaccia: la prevenzione è la prima arma per salvare vite umane

Il 5 novembre si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sugli tsunami. L’ONU richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dei sistemi di allerta e della preparazione delle comunità costiere. Un tema particolarmente importante anche per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il mare rappresenta una risorsa preziosa, una fonte di vita, lavoro e bellezza. Ma può trasformarsi, in determinate circostanze, in una forza devastante. È proprio per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati agli tsunami che ogni 5 novembre si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sugli tsunami, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2015.

La ricorrenza nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza, soprattutto nelle aree costiere maggiormente esposte a questo fenomeno naturale.

Gli tsunami sono onde marine di grande energia, generalmente provocate da terremoti sottomarini, ma anche da eruzioni vulcaniche e frane. A differenza delle normali onde, possono coinvolgere enormi masse d’acqua e raggiungere le coste con conseguenze drammatiche per persone, abitazioni, infrastrutture ed economie locali.

Il tema scelto per il 2026 è particolarmente significativo: «Be Tsunami Ready: Resilience starts with you», ovvero «Preparati agli tsunami: la resilienza comincia da te».

Un messaggio che mette al centro non soltanto le responsabilità delle istituzioni, ma anche il ruolo dei singoli cittadini. Conoscere i segnali naturali di pericolo, individuare preventivamente le vie di evacuazione, sapere dove dirigersi e partecipare alle esercitazioni può fare la differenza tra la vita e la morte.

Tra i segnali da non sottovalutare figurano un forte terremoto avvertito sulla costa, un improvviso e insolito ritiro del mare o un rumore intenso proveniente dalla direzione del mare. In presenza di questi fenomeni, nelle zone a rischio, è fondamentale allontanarsi immediatamente dalla costa e raggiungere zone elevate o l’entroterra, senza attendere necessariamente un’allerta ufficiale.

Il Mediterraneo non è escluso dal rischio

Anche il nostro mare, infatti, è interessato da fenomeni sismici e vulcanici che possono generare tsunami. La storia del Mediterraneo ricorda eventi importanti, come quello che colpì Messina e la Calabria nel 1908, accompagnato da onde anomale che aggravarono ulteriormente la devastazione del terremoto.

Per un territorio come la Sicilia, circondato dal mare e caratterizzato dalla presenza di aree vulcaniche e sismicamente attive, la conoscenza del rischio e la diffusione delle informazioni rappresentano elementi fondamentali della sicurezza collettiva.

La prevenzione passa anche attraverso il lavoro della Protezione civile, della comunità scientifica, delle amministrazioni locali e degli istituti scolastici. Servono piani di emergenza aggiornati, segnaletica adeguata, sistemi di comunicazione efficienti ed esercitazioni periodiche.

La Giornata mondiale del 5 novembre ci ricorda, dunque, che non possiamo impedire il verificarsi di un fenomeno naturale, ma possiamo ridurne sensibilmente le conseguenze.

Perché davanti alla forza del mare, la conoscenza può diventare uno strumento concreto di salvezza.