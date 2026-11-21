Il 21 novembre si celebra la Giornata mondiale della televisione: un’occasione per riflettere sul ruolo di uno strumento che ha attraversato generazioni, raccontato la storia e trasformato il nostro modo di informarci e conoscere il mondo.

C’è stato un tempo in cui bastava accendere un televisore per ritrovarsi tutti davanti allo stesso schermo. Le famiglie si riunivano in salotto, il telegiornale scandiva gli appuntamenti della giornata e i grandi eventi diventavano esperienze collettive, capaci di unire milioni di persone. Oggi il modo di guardare la televisione è profondamente cambiato, ma la sua capacità di raccontare la realtà continua a essere centrale.

Il 21 novembre ricorre la Giornata mondiale della televisione, istituita dalle Nazioni Unite nel 1996 per riconoscere l’importanza della televisione come strumento di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi che riguardano la società contemporanea.

Non si tratta soltanto di celebrare un mezzo di intrattenimento, ma di riconoscerne il valore nella costruzione dell’opinione pubblica, nella diffusione della conoscenza e nel racconto degli avvenimenti che segnano la storia. Dalle guerre alle conquiste scientifiche, dagli appuntamenti politici ai grandi eventi sportivi e culturali, la televisione ha contribuito a rendere il mondo più vicino, portando nelle case immagini e testimonianze provenienti da ogni parte del pianeta.

Dalla televisione di una volta allo streaming

In pochi decenni, il piccolo schermo ha vissuto una trasformazione straordinaria. Dalle prime trasmissioni in bianco e nero alla televisione a colori, dal passaggio al digitale terrestre fino alle moderne piattaforme di streaming, il settore ha saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici e alle nuove abitudini del pubblico.

La televisione non è più necessariamente legata a un apparecchio collocato in salotto. Oggi programmi, notiziari, approfondimenti e contenuti audiovisivi possono essere seguiti attraverso smartphone, tablet e computer, in qualsiasi momento della giornata.

La diffusione delle piattaforme digitali ha modificato il rapporto tra spettatore e contenuti: non si aspetta più necessariamente un orario prestabilito, ma si sceglie cosa guardare e quando farlo. Una rivoluzione che ha ampliato le possibilità di accesso, ma che ha anche aumentato la concorrenza tra i diversi mezzi di comunicazione.

Informazione e responsabilità nell’era delle fake news

In questo scenario, il ruolo dell’informazione televisiva assume un’importanza ancora maggiore. In un’epoca caratterizzata dalla velocità dei social network, dalla circolazione incontrollata delle notizie e dalla diffusione delle fake news, il giornalismo è chiamato a garantire accuratezza, verifica delle fonti e rispetto della verità dei fatti.

Le immagini hanno una forza comunicativa straordinaria: possono documentare, emozionare, denunciare e contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica. Proprio per questo, devono essere accompagnate da responsabilità, professionalità e attenzione, evitando manipolazioni e rappresentazioni distorte della realtà.

La televisione resta inoltre uno spazio importante per la cultura, l’approfondimento e il servizio pubblico, capace di dare voce a territori, comunità e storie che rischierebbero altrimenti di rimanere ai margini del dibattito nazionale.

Un mezzo che continua a cambiare

La Giornata mondiale della televisione invita dunque a guardare oltre lo schermo e a interrogarsi sul futuro della comunicazione. L’evoluzione tecnologica continuerà a modificare linguaggi, strumenti e modalità di fruizione, ma il bisogno di un’informazione credibile e di qualità resterà fondamentale.

Perché, nonostante la crescita dei nuovi media, la televisione conserva una funzione essenziale: raccontare ciò che accade, mettere in relazione le persone e offrire strumenti per comprendere la complessità del presente.

Il 21 novembre non è soltanto la celebrazione di un apparecchio che ha segnato la storia del Novecento. È soprattutto un’occasione per ricordare il valore delle immagini, delle parole e di un’informazione libera e responsabile. Perché cambiano gli schermi, cambiano le tecnologie, ma resta intatta l’importanza di sapere cosa accade intorno a noi.