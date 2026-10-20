Statistiche, i numeri che raccontano la società: perché i dati affidabili sono fondamentali per il futuro

Dall’economia alla sanità, dal lavoro ai cambiamenti climatici: le statistiche aiutano a comprendere la realtà e a orientare le decisioni pubbliche. Ma perché siano davvero utili devono essere accurate, trasparenti e accessibili a tutti.

Dietro ogni dato c’è una storia: quella di una famiglia che affronta il costo della vita, di un territorio che perde abitanti, di un sistema sanitario chiamato a rispondere a nuovi bisogni o di una città che cerca di ridurre l’inquinamento. Le statistiche permettono di trasformare fenomeni complessi in informazioni analizzabili, offrendo strumenti per interpretare il presente e programmare il futuro.

La Giornata mondiale della statistica delle Nazioni Unite è dedicata proprio al valore dei dati ufficiali e al contributo che i sistemi statistici forniscono alle istituzioni, alle imprese e ai cittadini. La ricorrenza si celebra il 20 ottobre ogni cinque anni: l’ultima edizione si è svolta nel 2025, mentre la prossima è prevista per il 2030.

Dai numeri alle decisioni

Le statistiche sono parte integrante della vita quotidiana, anche quando non ce ne accorgiamo. I dati sull’occupazione aiutano a comprendere l’andamento del mercato del lavoro; quelli sull’inflazione consentono di misurare le variazioni dei prezzi; le rilevazioni demografiche mostrano come cambiano la popolazione e le esigenze dei territori.

Lo stesso vale per la sanità, l’istruzione e l’ambiente. Senza informazioni attendibili sarebbe più difficile individuare le emergenze, valutare l’efficacia degli interventi e distribuire le risorse in modo adeguato.

I dati, tuttavia, non prendono decisioni da soli. Per essere utili devono essere interpretati nel loro contesto, confrontati con altre informazioni e letti tenendo conto dei limiti delle rilevazioni.

Qualità e trasparenza contro la disinformazione

In un ambiente informativo dominato dalla rapidità della comunicazione, grafici e percentuali possono essere utilizzati per chiarire un fenomeno, ma anche per semplificarlo eccessivamente o presentarlo in modo fuorviante.

Un dato isolato non racconta necessariamente tutta la realtà. Occorre sapere chi lo ha raccolto, con quale metodo, in quale periodo e su quale popolazione. È altrettanto importante distinguere tra correlazione e causalità: due fenomeni che si verificano contemporaneamente non sono necessariamente legati da un rapporto di causa ed effetto.

La qualità statistica dipende quindi non soltanto dalla precisione dei calcoli, ma anche dall’indipendenza delle rilevazioni, dalla trasparenza dei metodi e dalla possibilità di verificare le informazioni.

L’importanza dei dati per i territori

Per le città e le comunità locali, le statistiche possono diventare uno strumento decisivo di programmazione. Conoscere l’evoluzione della popolazione, i flussi turistici, le condizioni del mercato del lavoro, la mobilità e la distribuzione dei servizi permette di individuare bisogni reali e valutare le politiche pubbliche.

Anche il giornalismo ha una responsabilità fondamentale: utilizzare fonti verificabili, contestualizzare le percentuali e spiegare ai lettori che cosa mostrano davvero i numeri. Un dato ben raccontato può rendere comprensibile un problema che altrimenti resterebbe astratto.

Una risorsa pubblica da rendere accessibile

L’ultima Giornata mondiale della statistica, celebrata il 20 ottobre 2025, ha avuto come tema Driving change with quality statistics and data for everyone, con un richiamo alla necessità di produrre dati di qualità e renderli accessibili a tutti.

Il messaggio resta attuale anche al di fuori della ricorrenza ufficiale. In una società attraversata da trasformazioni economiche, ambientali e tecnologiche, poter contare su informazioni attendibili è una condizione essenziale per partecipare consapevolmente alla vita democratica.

I numeri non sostituiscono il giudizio umano e non esauriscono la complessità delle esperienze individuali. Possono però aiutare a distinguere le percezioni dai fenomeni misurabili, a riconoscere le disuguaglianze e a verificare le promesse.

È in questa funzione che la statistica rivela il suo valore più profondo: non limitarsi a descrivere ciò che accade, ma offrire alla collettività gli strumenti per comprenderlo e scegliere con maggiore consapevolezza.