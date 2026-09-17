17 settembre, la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure

Dalla sicurezza del paziente alla qualità dell’assistenza: il 17 settembre richiama l’attenzione su un diritto fondamentale, quello di ricevere cure sicure, appropriate e di qualità.

Il 17 settembre si celebra la Giornata mondiale della sicurezza del paziente, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e in Italia coincide con la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Due appuntamenti strettamente collegati che riportano al centro del dibattito un tema essenziale per ogni sistema sanitario: la sicurezza delle persone durante il percorso di cura.

La Giornata mondiale nasce con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza di prevenire gli errori e gli eventi avversi nell’assistenza sanitaria, promuovendo una cultura della sicurezza che coinvolga professionisti, strutture, istituzioni, pazienti e familiari.

Il tema del 2026

Per il 2026, l’OMS dedica la campagna alla sicurezza delle cure rivolte alle persone con malattie non trasmissibili, patologie che spesso richiedono percorsi assistenziali lunghi e complessi.

Il tema richiama l’attenzione sulla necessità di garantire cure sicure lungo tutto il percorso del paziente: dalla diagnosi alla terapia, dal monitoraggio alla continuità assistenziale.

Diabete, malattie cardiovascolari, tumori e altre patologie croniche rappresentano una parte importante della domanda sanitaria e richiedono una collaborazione costante tra diversi professionisti e livelli di assistenza. In questi percorsi, la corretta comunicazione tra operatori, la condivisione delle informazioni cliniche, l’appropriatezza delle terapie e il coinvolgimento consapevole del paziente diventano elementi fondamentali per ridurre i rischi.

In Italia, la Giornata nazionale

La stessa data assume un significato particolare anche nel nostro Paese. Il 17 settembre è la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita per sensibilizzare cittadini e operatori sanitari sull’importanza della sicurezza all’interno dei percorsi assistenziali.

La sicurezza delle cure non riguarda soltanto la capacità di intervenire quando qualcosa non funziona. Significa soprattutto prevenire i rischi, individuare le criticità, imparare dagli errori e costruire organizzazioni capaci di migliorare continuamente.

In questa prospettiva, anche il paziente ha un ruolo attivo. Informarsi, comunicare correttamente la propria storia clinica, conoscere le terapie assunte e porre domande ai professionisti sono comportamenti che possono contribuire a rendere più sicuro il percorso di cura.

Una responsabilità condivisa

La sicurezza del paziente non può essere affidata esclusivamente al singolo professionista. È il risultato di un sistema nel quale devono funzionare strutture, procedure, tecnologie, comunicazione e formazione.

Medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari, amministrazioni e cittadini sono parte di una stessa rete. Quando questa rete è efficace, diventa più semplice individuare i rischi prima che possano trasformarsi in danni e garantire una presa in carico realmente centrata sulla persona.

Il 17 settembre rappresenta quindi non soltanto una ricorrenza da celebrare, ma un’occasione per interrogarsi sulla qualità dell’assistenza e sulla capacità del sistema sanitario di mettere la persona al centro.

Sicurezza delle cure significa, in definitiva, prendersi cura non soltanto della malattia, ma anche della persona che la vive.

jacktoto