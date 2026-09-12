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Giornata mondiale del Primo Soccorso: sapere come intervenire può salvare una vita

di Tindaro Guadagnini

12 Settembre 2026

Il secondo sabato di settembre si celebra la Giornata mondiale del Primo Soccorso. Un’occasione per ricordare quanto siano importanti conoscenza, tempestività e formazione di fronte a un’emergenza.

Di fronte a un malore, a un incidente stradale, a una caduta o a una persona che improvvisamente perde conoscenza, i primi minuti possono fare la differenza. È proprio da questa consapevolezza che nasce la Giornata mondiale del Primo Soccorso, che si celebra ogni anno il secondo sabato di settembre e che nel 2026 cade oggi, 12 settembre.

Non si tratta soltanto di una ricorrenza simbolica. La giornata rappresenta un’occasione per riportare l’attenzione su una competenza che può appartenere a tutti: sapere cosa fare, e soprattutto cosa non fare, quando ci si trova davanti a un’emergenza.

I primi minuti possono essere decisivi

Quando si verifica un’emergenza, i soccorsi professionali possono avere bisogno di alcuni minuti per arrivare. In quel lasso di tempo, la presenza di una persona in grado di riconoscere una situazione di pericolo e di attivare correttamente i soccorsi può essere determinante.

Chiamare il numero di emergenza, verificare le condizioni della persona, seguire le indicazioni degli operatori e, quando necessario e dopo un’adeguata formazione, iniziare le manovre di primo soccorso sono azioni semplici ma fondamentali.

Il principio è chiaro: non è necessario essere medici per poter essere utili. Al contrario, una popolazione adeguatamente informata e formata può contribuire a rendere più sicura la comunità.

Una cultura che dovrebbe iniziare a scuola

Il primo soccorso non dovrebbe essere considerato una conoscenza riservata agli operatori sanitari o ai volontari. Incidenti e malori possono verificarsi ovunque: a casa, per strada, sul posto di lavoro, durante un’attività sportiva o in un luogo pubblico.

Per questo la formazione rappresenta uno degli strumenti più importanti. Imparare a riconoscere un arresto cardiaco, conoscere le procedure per allertare correttamente i soccorsi e acquisire le nozioni di base della rianimazione cardiopolmonare significa trasformare un cittadino da semplice spettatore a possibile primo anello della catena dei soccorsi.

Anche bambini e ragazzi possono essere coinvolti in percorsi educativi adeguati alla loro età. Diffondere fin da giovani una cultura dell’aiuto e della sicurezza significa costruire una società più consapevole e preparata.

Il tema del 2026: primo soccorso e persone in movimento

L’edizione 2026 della Giornata mondiale del Primo Soccorso pone l’attenzione anche sulle persone migranti e sulle emergenze che possono verificarsi durante gli spostamenti. Il tema scelto dalla Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è “On the move, but not alone”, un richiamo alla necessità di garantire assistenza e conoscenze di primo soccorso anche alle persone che si trovano in situazioni di mobilità e vulnerabilità.

Il messaggio va oltre la semplice capacità tecnica di prestare aiuto: il primo soccorso diventa anche uno strumento di solidarietà, inclusione e protezione.

Una responsabilità collettiva

La Giornata mondiale del Primo Soccorso ci ricorda, in definitiva, che un’emergenza non è necessariamente qualcosa che riguarda “gli altri”. Può capitare a chiunque e in qualsiasi momento.

Sapere come comportarsi può significare mantenere la calma, riconoscere un pericolo, chiamare tempestivamente i soccorsi e seguire le indicazioni degli operatori. Una formazione corretta può fare la differenza tra l’impotenza e un intervento consapevole.

Perché il primo soccorso non significa sostituirsi ai professionisti sanitari. Significa fare la cosa giusta nei minuti che precedono il loro arrivo.

E in quei minuti, a volte, può esserci una vita da salvare.

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Tindaro Guadagnini