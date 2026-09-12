Giornata mondiale del Primo Soccorso: sapere come intervenire può salvare una vita

Il secondo sabato di settembre si celebra la Giornata mondiale del Primo Soccorso. Un’occasione per ricordare quanto siano importanti conoscenza, tempestività e formazione di fronte a un’emergenza.

Di fronte a un malore, a un incidente stradale, a una caduta o a una persona che improvvisamente perde conoscenza, i primi minuti possono fare la differenza. È proprio da questa consapevolezza che nasce la Giornata mondiale del Primo Soccorso, che si celebra ogni anno il secondo sabato di settembre e che nel 2026 cade oggi, 12 settembre.

Non si tratta soltanto di una ricorrenza simbolica. La giornata rappresenta un’occasione per riportare l’attenzione su una competenza che può appartenere a tutti: sapere cosa fare, e soprattutto cosa non fare, quando ci si trova davanti a un’emergenza.

I primi minuti possono essere decisivi

Quando si verifica un’emergenza, i soccorsi professionali possono avere bisogno di alcuni minuti per arrivare. In quel lasso di tempo, la presenza di una persona in grado di riconoscere una situazione di pericolo e di attivare correttamente i soccorsi può essere determinante.

Chiamare il numero di emergenza, verificare le condizioni della persona, seguire le indicazioni degli operatori e, quando necessario e dopo un’adeguata formazione, iniziare le manovre di primo soccorso sono azioni semplici ma fondamentali.

Il principio è chiaro: non è necessario essere medici per poter essere utili. Al contrario, una popolazione adeguatamente informata e formata può contribuire a rendere più sicura la comunità.

Una cultura che dovrebbe iniziare a scuola

Il primo soccorso non dovrebbe essere considerato una conoscenza riservata agli operatori sanitari o ai volontari. Incidenti e malori possono verificarsi ovunque: a casa, per strada, sul posto di lavoro, durante un’attività sportiva o in un luogo pubblico.

Per questo la formazione rappresenta uno degli strumenti più importanti. Imparare a riconoscere un arresto cardiaco, conoscere le procedure per allertare correttamente i soccorsi e acquisire le nozioni di base della rianimazione cardiopolmonare significa trasformare un cittadino da semplice spettatore a possibile primo anello della catena dei soccorsi.

Anche bambini e ragazzi possono essere coinvolti in percorsi educativi adeguati alla loro età. Diffondere fin da giovani una cultura dell’aiuto e della sicurezza significa costruire una società più consapevole e preparata.

Il tema del 2026: primo soccorso e persone in movimento

L’edizione 2026 della Giornata mondiale del Primo Soccorso pone l’attenzione anche sulle persone migranti e sulle emergenze che possono verificarsi durante gli spostamenti. Il tema scelto dalla Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è “On the move, but not alone”, un richiamo alla necessità di garantire assistenza e conoscenze di primo soccorso anche alle persone che si trovano in situazioni di mobilità e vulnerabilità.

Il messaggio va oltre la semplice capacità tecnica di prestare aiuto: il primo soccorso diventa anche uno strumento di solidarietà, inclusione e protezione.

Una responsabilità collettiva

La Giornata mondiale del Primo Soccorso ci ricorda, in definitiva, che un’emergenza non è necessariamente qualcosa che riguarda “gli altri”. Può capitare a chiunque e in qualsiasi momento.

Sapere come comportarsi può significare mantenere la calma, riconoscere un pericolo, chiamare tempestivamente i soccorsi e seguire le indicazioni degli operatori. Una formazione corretta può fare la differenza tra l’impotenza e un intervento consapevole.

Perché il primo soccorso non significa sostituirsi ai professionisti sanitari. Significa fare la cosa giusta nei minuti che precedono il loro arrivo.

E in quei minuti, a volte, può esserci una vita da salvare.