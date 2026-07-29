Incidente stradale? Dalla constatazione amichevole alla riconsegna dell’auto: come Bonnici Officine segue il cliente in ogni fase

Un incidente stradale, anche quando fortunatamente non provoca conseguenze alle persone, rappresenta spesso un momento di forte stress. Oltre al danno materiale, infatti, bisogna affrontare una serie di adempimenti burocratici: compilare correttamente la constatazione amichevole, aprire il sinistro, dialogare con la compagnia assicurativa, attendere il sopralluogo del perito e seguire l’intero iter fino alla riparazione del veicolo.

Per questo motivo sempre più automobilisti scelgono di affidarsi a carrozzerie in grado di offrire un’assistenza completa, capace di accompagnare il cliente in ogni fase della pratica. Tra queste c’è Bonnici Officine, con sede a San Giovanni La Punta, che negli anni ha sviluppato un servizio pensato per semplificare la gestione del sinistro e consentire al proprietario dell’auto di affrontare l’intera procedura con maggiore serenità.

Il primo passo: la constatazione amichevole

La gestione di un sinistro inizia già sul luogo dell’incidente. Una corretta compilazione del modulo di constatazione amichevole (CAI) rappresenta infatti uno degli elementi fondamentali per accelerare i tempi di apertura della pratica assicurativa.

Quando il cliente si rivolge a Bonnici Officine, il personale verifica la documentazione disponibile e fornisce supporto nella ricostruzione dell’accaduto, così da trasmettere alla compagnia assicurativa tutte le informazioni necessarie.

Apertura della pratica assicurativa

Uno degli aspetti più complessi per chi subisce un incidente riguarda il rapporto con la propria assicurazione.

Bonnici Officine assiste il cliente nella predisposizione della documentazione richiesta, nella raccolta degli allegati e nell’avvio della pratica di risarcimento, riducendo il rischio di errori o ritardi dovuti a documentazione incompleta.

L’obiettivo è permettere al proprietario del veicolo di avere un unico punto di riferimento durante tutto il procedimento.

Il rapporto con il perito

Una fase particolarmente delicata è quella della perizia tecnica.

Dopo l’apertura del sinistro, la compagnia incarica un perito di valutare i danni riportati dal veicolo. Anche in questa circostanza Bonnici Officine segue direttamente l’intero iter, predisponendo il mezzo per l’ispezione e interfacciandosi con il professionista incaricato.

Il confronto tecnico tra officina e perito consente di individuare con precisione tutti gli interventi necessari per riportare il veicolo alle condizioni originarie.

Il dialogo con la compagnia assicurativa

Durante la gestione del sinistro possono essere necessari chiarimenti, integrazioni documentali o autorizzazioni relative agli interventi.

Anche questi rapporti vengono seguiti direttamente dalla struttura, che mantiene un dialogo costante con le compagnie assicurative per agevolare la definizione della pratica e ridurre, ove possibile, i tempi di attesa.

Per il cliente significa non dover gestire personalmente ogni comunicazione con assicurazioni, periti e uffici amministrativi.

La riparazione del veicolo

Una volta completate le procedure autorizzative, si passa alla fase operativa.

Gli interventi vengono eseguiti seguendo gli standard previsti dalle case costruttrici, utilizzando attrezzature specifiche e materiali di qualità per ripristinare sicurezza, funzionalità ed estetica del veicolo.

Ogni lavorazione viene pianificata per garantire un risultato conforme alle caratteristiche originali dell’automobile.

Un servizio pensato per semplificare la vita dell’automobilista

La filosofia di Bonnici Officine è quella di offrire un servizio che non si limiti alla sola riparazione meccanica o di carrozzeria, ma che accompagni il cliente lungo tutto il percorso successivo all’incidente.

Dalla gestione della constatazione amichevole fino ai rapporti con assicurazioni e periti, passando per tutte le pratiche amministrative, l’obiettivo è trasformare una situazione spesso complessa in un iter più semplice e organizzato, lasciando all’automobilista un solo compito: attendere la riconsegna del proprio veicolo riparat