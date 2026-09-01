1° settembre, la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato: un invito a custodire la nostra casa comune

Il 1° settembre si celebra la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, una ricorrenza che apre ogni anno il Tempo del Creato, periodo ecumenico che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. Un momento dedicato alla riflessione, alla preghiera e all’impegno concreto per la tutela dell’ambiente e della nostra “casa comune”.

Istituita nel 2015 da Papa Francesco, la Giornata invita le comunità cristiane e tutte le persone di buona volontà a interrogarsi sul rapporto tra l’essere umano e il mondo naturale. Non si tratta soltanto di una ricorrenza religiosa: la cura del Creato coinvolge temi profondamente attuali come il cambiamento climatico, il consumo delle risorse, la perdita della biodiversità, l’inquinamento e la crescente fragilità degli ecosistemi.

Il messaggio che accompagna questa giornata è semplice quanto impegnativo: la Terra non è una risorsa da sfruttare senza limiti, ma una casa da custodire. Una responsabilità che riguarda le istituzioni, le imprese e le comunità, ma anche le scelte quotidiane di ciascuno.

Dalla riflessione all’impegno

La Giornata del Creato rappresenta soprattutto un’occasione per trasformare la consapevolezza in azione. Ridurre gli sprechi, limitare il consumo di plastica, utilizzare con maggiore attenzione acqua ed energia, scegliere forme di mobilità più sostenibili e rispettare gli spazi naturali sono piccoli gesti che, se condivisi da milioni di persone, possono contribuire a produrre un cambiamento.

Ma la sfida ambientale richiede anche scelte collettive e politiche di lungo periodo. La tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la difesa dei mari e delle foreste e la transizione verso un’economia più sostenibile sono questioni che riguardano direttamente il futuro delle comunità.

Un messaggio che riguarda tutti

Il significato della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato va oltre i confini delle singole confessioni religiose. La crisi ambientale riguarda infatti l’intera umanità e impone una riflessione sul modello di sviluppo e sul rapporto tra benessere, consumo e rispetto dell’ambiente.

Il richiamo alla “cura” contiene proprio questa idea: non basta preoccuparsi dell’ambiente quando un’emergenza diventa evidente. Occorre costruire una cultura della responsabilità, capace di guardare anche alle generazioni future.

Il 1° settembre, dunque, non è soltanto una data sul calendario. È un invito a fermarsi, osservare ciò che ci circonda e ricordare che la tutela del Creato passa anche dalle nostre scelte. Perché prendersi cura della Terra significa, in fondo, prendersi cura della vita e del futuro di tutti.