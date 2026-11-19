Sabato 21 novembre al Palazzo della Cultura un pomeriggio promosso da Nuova Acropoli Catania tra laboratori interattivi e confronto interdisciplinare. L’iniziativa è patrocinata dall’Università degli Studi di Catania e dal Comune.

La filosofia incontra la scienza in un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per trasformare l’esperienza in occasione di riflessione e confronto. Sabato 21 novembre, al Palazzo della Cultura di Catania, Nuova Acropoli organizza un pomeriggio dedicato alla Giornata Mondiale della Filosofia, con un programma che mette al centro il rapporto tra conoscenza, percezione e ricerca scientifica.

L’iniziativa, patrocinata dall’Università degli Studi di Catania e dal Comune di Catania, si articolerà in due momenti: un laboratorio esperienziale per avvicinare il pubblico ai fenomeni scientifici e un dialogo tra esponenti del mondo accademico e associativo per approfondire il legame tra scienza e filosofia.

Un laboratorio per osservare e interrogarsi

Il programma prenderà il via alle 17 con il “Percorso philo-scientifico”, un laboratorio esperienziale aperto al pubblico, durante il quale sarà possibile esplorare alcuni fenomeni scientifici attraverso esperimenti e dimostrazioni interattive.

Illusioni ottiche, effetto Stroop, pendolo ed esperimenti legati alla percezione saranno gli strumenti attraverso cui i partecipanti potranno osservare, sperimentare e mettere in discussione ciò che abitualmente considerano evidente.

L’attività non si limiterà alla dimostrazione dei fenomeni, ma cercherà di stimolare una riflessione più ampia sulla conoscenza e sul modo in cui l’essere umano interpreta la realtà. Quanto possiamo fidarci dei nostri sensi? Qual è la differenza tra ciò che osserviamo e ciò che interpretiamo? E quali responsabilità derivano dal progresso della conoscenza?

Domande che accompagneranno il percorso, trasformando la sperimentazione in un’occasione per avvicinarsi alla filosofia attraverso l’esperienza diretta.

Alle 17.30 il dialogo tra filosofia e scienza

Alle 17.30 spazio al “Dialogo tra filosofia e scienza”, con il confronto tra il professor Salvatore Vasta, professore associato di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, il professor Gaetano Palumbo, professore ordinario di Ingegneria Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania, e Vincenzo Messina, presidente di Nuova Acropoli Catania.

A moderare l’incontro sarà la dottoressa Ylenia Palamito.

Il confronto intende approfondire il rapporto tra due ambiti della ricerca che, pur adottando strumenti e metodologie differenti, condividono la tensione verso la comprensione della realtà. La scienza indaga i fenomeni attraverso metodi rigorosi, cercando di descrivere e spiegare il funzionamento del mondo; la filosofia si interroga sui significati, sui principi e sulle implicazioni che accompagnano il sapere.

Superare la separazione tra i saperi

Il tema Scienza e Filosofia diventa così un invito a riscoprire il valore del dialogo interdisciplinare e a superare una visione della conoscenza suddivisa in compartimenti separati.

Da una parte, la ricerca scientifica offre strumenti sempre più avanzati per interpretare la realtà; dall’altra, la riflessione filosofica può contribuire a interrogarsi sulle finalità, sulle responsabilità e sulle conseguenze del progresso, ponendo al centro l’essere umano e la società.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata Mondiale della Filosofia, istituita dall’UNESCO, che rappresenta un’occasione per promuovere il pensiero critico, il confronto e la riflessione anche al di fuori degli ambienti accademici.

Nuova Acropoli, organizzazione presente a livello internazionale, promuove una Scuola di Filosofia ad orientamento classico, basata sull’idea di una filosofia attiva, capace di mettere in relazione il pensiero dei grandi filosofi con le sfide e le esperienze della vita contemporanea.

La celebrazione a Catania si inserisce in un’iniziativa internazionale che coinvolge ogni anno volontari e partecipanti in numerosi Paesi, attraverso conferenze, laboratori, attività artistiche e occasioni di incontro, con l’obiettivo di rendere la filosofia uno strumento vivo di crescita, dialogo e consapevolezza.