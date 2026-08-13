13 agosto, la Giornata mondiale del filo interdentale: un piccolo gesto per un sorriso più sano

Un gesto semplice, che richiede pochi minuti ma che può contribuire alla salute della bocca: il filo interdentale è protagonista di una ricorrenza celebrata il 13 agosto, la cosiddetta Giornata mondiale del filo interdentale.

L’occasione punta l’attenzione sull’importanza della pulizia degli spazi tra i denti, zone nelle quali lo spazzolino, da solo, può avere difficoltà ad arrivare. Una corretta igiene orale non riguarda infatti soltanto il sorriso, ma rappresenta una componente importante della cura quotidiana della propria salute.

Perché il filo interdentale è importante

Tra un dente e l’altro possono accumularsi residui di cibo e placca batterica. Se non vengono rimossi, questi depositi possono contribuire alla comparsa di problemi come carie e infiammazione delle gengive.

Il filo interdentale permette di raggiungere gli spazi interdentali e di rimuovere parte della placca dove le setole dello spazzolino non riescono ad arrivare facilmente.

Non si tratta, quindi, di sostituire lo spazzolino, ma di completare la normale routine di igiene orale.

Un’abitudine spesso trascurata

Nonostante i consigli degli odontoiatri, il filo interdentale rimane per molte persone un’abitudine difficile da mantenere con regolarità. C’è chi lo utilizza soltanto quando sente qualcosa incastrato tra i denti e chi, invece, lo evita perché lo considera scomodo o poco pratico.

La ricorrenza del 13 agosto può essere un’occasione per ricordare che la prevenzione passa anche da piccoli gesti quotidiani.

L’utilizzo corretto richiede un po’ di pratica: il filo dovrebbe essere fatto scorrere delicatamente tra i denti, seguendo la superficie di ciascun dente e senza esercitare movimenti bruschi sulle gengive.

Non esiste una sola soluzione

Il filo tradizionale non è l’unico strumento disponibile. In base agli spazi tra i denti e alle caratteristiche della bocca, possono essere indicati anche scovolini interdentali o altri strumenti specifici.

Per questo, soprattutto in presenza di gengive che sanguinano frequentemente, dolore o particolari esigenze dentali, è consigliabile chiedere indicazioni al proprio dentista o igienista dentale.

La prevenzione parte dalla quotidianità

La Giornata mondiale del filo interdentale, al di là della sua particolare denominazione, offre uno spunto per ricordare una regola semplice: prendersi cura della propria bocca significa soprattutto essere costanti.

Spazzolino, dentifricio, pulizia degli spazi interdentali e controlli periodici dal dentista sono tasselli di una corretta prevenzione.

Un gesto di pochi minuti può sembrare insignificante. Ma, quando diventa un’abitudine, può fare la differenza nella cura quotidiana del sorriso.