Giornata internazionale delle persone anziane, la sfida della longevità: “Vivere più a lungo, ma con dignità”

Il 1° ottobre richiama l’attenzione sui diritti, sul ruolo sociale e sulla qualità della vita della popolazione anziana. Nel 2026 le Nazioni Unite invitano a ripensare i sistemi sociali e sanitari davanti a una società che vive sempre più a lungo.

Non è soltanto una giornata dedicata agli anziani. È una giornata che riguarda il futuro di tutti.

Si celebra oggi, 1° ottobre, la Giornata internazionale delle persone anziane, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sui diritti, sulla dignità e sulla partecipazione alla vita sociale delle persone in età avanzata. Nel 2026 il tema scelto dall’ONU è “The Age of Longevity: Rethinking Systems for Longer Lives”, ovvero l’era della longevità e la necessità di ripensare i sistemi che accompagnano la vita delle persone.

L’allungamento della vita rappresenta una delle grandi trasformazioni demografiche del nostro tempo. Secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale di 60 anni e oltre è destinata a passare dagli attuali 1,2 miliardi a circa 2,1 miliardi entro il 2050, arrivando a rappresentare circa un quinto della popolazione mondiale.

Numeri che raccontano un cambiamento profondo e che pongono una domanda precisa: come costruire una società nella quale vivere più a lungo significhi anche vivere meglio?

La risposta non riguarda soltanto la sanità. Riguarda le pensioni, l’assistenza, l’accessibilità delle abitazioni e delle città, il contrasto alla solitudine, la possibilità di continuare a partecipare alla vita della comunità e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. L’ONU sottolinea inoltre l’importanza di contrastare le discriminazioni legate all’età e di garantire alle persone anziane sicurezza, autonomia e possibilità di scelta.

C’è poi un aspetto spesso sottovalutato: gli anziani non sono soltanto destinatari di assistenza. Sono genitori e nonni, volontari, lavoratori, caregiver, custodi di memorie e competenze. Sono parte attiva delle famiglie e delle comunità e contribuiscono quotidianamente alla vita economica e sociale.

La Giornata internazionale delle persone anziane diventa così anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra generazioni. In una società che cambia rapidamente, il dialogo tra giovani e anziani può rappresentare uno strumento per trasmettere conoscenze, esperienze e memoria, ma anche per costruire nuove forme di solidarietà.

La longevità, dunque, non dovrebbe essere considerata soltanto una questione demografica. È una questione sociale e culturale. Significa interrogarsi su come vogliamo organizzare le nostre città, i nostri servizi e le nostre comunità quando una parte sempre più consistente della popolazione avrà più di 60 o 65 anni.

Il messaggio della giornata è quindi rivolto a tutte le generazioni: aggiungere anni alla vita è una conquista; fare in modo che quegli anni siano vissuti con salute, sicurezza, autonomia e dignità è la sfida che abbiamo davanti.