13 agosto, la Giornata internazionale dei mancini: quando il mondo è pensato per i destrimani

Oggi, 13 agosto, si celebra la Giornata internazionale dei mancini, una ricorrenza dedicata a tutte quelle persone che utilizzano prevalentemente la mano sinistra e che, ancora oggi, si trovano a fare i conti con un mondo spesso progettato pensando ai destrimani.

La giornata nasce con un obiettivo preciso: aumentare la consapevolezza sulle esigenze dei mancini e valorizzarne le peculiarità, ricordando che essere mancini non rappresenta una stranezza né una condizione da correggere, ma una naturale caratteristica individuale.

Un mondo costruito per i destrimani

Basta osservare alcuni oggetti della vita quotidiana per rendersi conto delle piccole difficoltà che possono incontrare i mancini: forbici, banchi scolastici, mouse, strumenti musicali, utensili da cucina e persino alcuni dispositivi possono risultare meno intuitivi o comodi quando vengono utilizzati con la mano sinistra.

A scuola, in particolare, scrivere può diventare una piccola sfida. La posizione della mano sul foglio, il rischio di trascinare la mano sull’inchiostro e la necessità di adattarsi a strumenti pensati per i destrimani sono situazioni che molti mancini imparano a gestire fin da bambini.

Essere mancini non è un limite

Per molto tempo, in diverse culture, l’uso della mano sinistra è stato considerato negativamente. Anche in Italia era diffusa l’abitudine di correggere i bambini mancini, invitandoli o costringendoli a utilizzare la mano destra.

Oggi l’approccio è profondamente cambiato. La lateralità è riconosciuta come una caratteristica naturale dello sviluppo e non c’è motivo di forzare un bambino a cambiare la propria mano dominante.

La Giornata internazionale dei mancini diventa quindi anche un’occasione per riflettere sull’importanza di rispettare le differenze individuali, soprattutto durante l’infanzia.

Una caratteristica condivisa da molti personaggi celebri

Nel corso della storia numerose personalità conosciute sono state mancine, tra artisti, scienziati, sportivi e protagonisti della politica e dello spettacolo. La mano con cui si scrive, però, non determina capacità o talento: ciò che conta è la persona, con le proprie attitudini, esperienze e abilità.

La ricorrenza del 13 agosto invita dunque a guardare con maggiore attenzione a quelle piccole abitudini quotidiane che spesso diamo per scontate.

Per i mancini, usare una forbice, prendere appunti o utilizzare un oggetto progettato per la mano destra può significare trovare ogni giorno una soluzione alternativa. Per tutti gli altri, può essere semplicemente un’occasione per accorgersi che non esiste un unico modo “giusto” di fare le cose.

Ed è forse questo il messaggio più importante della giornata: un mondo davvero inclusivo è quello capace di adattarsi alle persone, non quello che chiede alle persone di adattarsi continuamente al mondo.