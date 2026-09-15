15 settembre, la Giornata Internazionale della Democrazia: perché oggi è ancora importante difenderla

Ogni 15 settembre il mondo celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Un’occasione per riflettere sul valore della partecipazione, delle libertà e dei diritti, ma anche sulle responsabilità che accompagnano l’essere cittadini.

La democrazia non è soltanto il diritto di andare alle urne. È partecipazione, confronto, libertà di espressione, rispetto delle istituzioni e possibilità per ogni cittadino di contribuire alle scelte che riguardano la comunità. È questo il significato della Giornata Internazionale della Democrazia, che si celebra ogni anno il 15 settembre.

Istituita dalle Nazioni Unite, la ricorrenza rappresenta un momento per riportare al centro dell’attenzione uno dei principi fondamentali della vita pubblica: il potere appartiene ai cittadini e deve essere esercitato nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità di ogni persona.

Una democrazia che si costruisce ogni giorno

In un’epoca segnata da profonde trasformazioni sociali e tecnologiche, la democrazia deve confrontarsi con nuove sfide. La diffusione delle informazioni attraverso i social network ha reso il dibattito pubblico più immediato, ma ha anche aumentato il rischio di disinformazione, manipolazione e polarizzazione.

Per questo la democrazia non può essere considerata un risultato acquisito una volta per tutte. Ha bisogno di cittadini informati e consapevoli, capaci di verificare le notizie, confrontarsi con opinioni diverse e partecipare alla vita della propria comunità.

Dalle elezioni alla partecipazione nelle associazioni, dalla scuola ai luoghi di lavoro, dalle istituzioni ai quartieri, esistono molte forme attraverso le quali ciascuno può contribuire alla vita democratica.

Il valore della partecipazione

Uno dei temi centrali della giornata è proprio la partecipazione. Quando i cittadini si allontanano dalla politica e dalle istituzioni, il rischio è quello di lasciare spazio all’indifferenza e alla sfiducia.

Partecipare significa invece informarsi, votare, far sentire la propria voce, chiedere trasparenza a chi amministra la cosa pubblica e contribuire, nel proprio piccolo, alla costruzione del bene comune.

La democrazia vive anche del dissenso. Una società democratica non è quella nella quale tutti pensano allo stesso modo, ma quella nella quale opinioni differenti possono confrontarsi senza che il confronto si trasformi in odio o violenza.

Libertà e responsabilità

La libertà di espressione rappresenta uno dei pilastri di ogni sistema democratico. Ma libertà significa anche responsabilità: ciò che viene pubblicato, condiviso o pronunciato può avere conseguenze concrete sulla vita degli altri.

In particolare, nell’era digitale, la qualità del dibattito pubblico dipende anche dalla capacità di distinguere fatti e opinioni, fonti attendibili e contenuti manipolati.

La Giornata Internazionale della Democrazia diventa quindi anche un invito a non essere spettatori. Perché una democrazia forte non si misura soltanto nelle istituzioni, ma anche nella partecipazione quotidiana delle persone.

Una ricorrenza che riguarda tutti

Il 15 settembre non è dunque una semplice celebrazione sul calendario internazionale. È un’occasione per ricordare che i diritti e le libertà democratiche richiedono attenzione e cura.

La democrazia appartiene alle istituzioni, ma soprattutto ai cittadini. E difenderla significa, prima di tutto, esercitare con consapevolezza quei diritti che spesso rischiamo di considerare scontati.

Oggi, più che mai, la democrazia ci ricorda che avere una voce conta. Ma conta anche scegliere di usarla.

jacktoto