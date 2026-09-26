Giornata europea delle lingue, quando le differenze diventano una ricchezza

Il 26 settembre si celebra la Giornata europea delle lingue, un appuntamento dedicato alla diversità linguistica e culturale del continente. Un’occasione per ricordare che parlare lingue diverse non significa essere più lontani, ma avere più strumenti per conoscersi e comprendere il mondo.

Ogni lingua porta con sé una storia, una cultura, una memoria. Parole, espressioni e accenti raccontano il modo in cui una comunità guarda alla realtà e costruisce la propria identità. È anche da questa consapevolezza che nasce la Giornata europea delle lingue, celebrata ogni anno il 26 settembre.

Istituita nel 2001 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea, la ricorrenza vuole promuovere l’apprendimento delle lingue, il plurilinguismo e la valorizzazione della diversità linguistica. Un patrimonio particolarmente significativo in un continente nel quale convivono decine di lingue ufficiali, regionali e minoritarie.

Un continente, tante lingue

L’Europa è uno spazio linguistico estremamente variegato. Accanto alle lingue maggiormente diffuse convivono idiomi parlati da comunità più ristrette, lingue regionali e minoritarie che rappresentano una parte importante della storia dei diversi territori.

La Giornata europea delle lingue invita quindi a guardare alla pluralità linguistica non come a un ostacolo, ma come a una risorsa. Imparare una nuova lingua significa infatti entrare in contatto con un altro modo di comunicare, ma anche con una diversa cultura e con una differente prospettiva sul mondo.

La lingua come ponte tra le persone

In un’Europa caratterizzata da mobilità, migrazioni, scambi universitari e professionali, conoscere più lingue può facilitare la comunicazione e favorire l’incontro tra persone provenienti da Paesi diversi.

Il tema assume un significato particolare anche per le nuove generazioni. La scuola rappresenta uno dei luoghi principali nei quali si costruisce il rapporto con le lingue straniere, ma l’apprendimento può proseguire attraverso viaggi, esperienze internazionali, cinema, musica, libri e nuove tecnologie.

Parlare una lingua diversa dalla propria significa, in molti casi, superare una barriera. Ma significa anche scoprire che dietro una parola possono esserci tradizioni, modi di vivere e storie differenti.

Dall’italiano ai dialetti: il patrimonio linguistico italiano

La riflessione sulla diversità linguistica riguarda anche l’Italia. Accanto all’italiano convivono numerose varietà linguistiche locali e lingue minoritarie tutelate dalla legislazione italiana.

In Sicilia, in particolare, la dimensione linguistica è profondamente legata alla storia dell’isola. Nei secoli, popoli e culture differenti hanno lasciato tracce nel patrimonio linguistico siciliano, contribuendo a creare un mosaico di parole, inflessioni ed espressioni che ancora oggi caratterizza il territorio.

La tutela di questo patrimonio non significa rinunciare alle lingue più diffuse o all’apprendimento delle lingue straniere. Al contrario, conoscere le proprie radici può diventare il punto di partenza per aprirsi alle altre culture.

Una giornata per guardare oltre le parole

La Giornata europea delle lingue, dunque, non è soltanto una celebrazione degli idiomi parlati nel continente. È soprattutto un invito al dialogo e alla curiosità.

In un mondo nel quale le distanze fisiche sono sempre più facilmente superabili, conoscere le lingue può aiutare a rendere più semplice anche l’incontro tra le persone. Perché ogni lingua che impariamo aggiunge una possibilità: quella di ascoltare, capire e raccontare una parte in più del mondo.

E forse è proprio questo il messaggio più importante del 26 settembre: le differenze linguistiche non dividono necessariamente. Quando vengono conosciute e rispettate, possono diventare ponti.

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