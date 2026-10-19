Gin tonic, storia e curiosità di un grande classico: il 19 ottobre si celebra il cocktail più amato dagli appassionati

Dalle origini legate alla storia della tonica fino alla cultura contemporanea della mixology, il gin tonic è diventato un simbolo dell’aperitivo internazionale. Il 19 ottobre è la giornata dedicata a questo drink, nato dall’incontro tra gin, acqua tonica e una storia sorprendente.

Due ingredienti principali, ghiaccio, una nota agrumata e un equilibrio di profumi e sapori che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Il gin tonic è molto più di un semplice cocktail: è una presenza immancabile nei menu dei bar, un protagonista dell’aperitivo e una bevanda che, nel corso del tempo, ha saputo reinventarsi attraverso nuove interpretazioni e combinazioni aromatiche.

Il 19 ottobre ricorre l’International Gin & Tonic Day, una giornata celebrativa dedicata a uno dei drink più riconoscibili della cultura internazionale del bere. È una ricorrenza non ufficiale, nata per iniziativa di appassionati e diffusasi attraverso il passaparola e i social network.

Dalla storia della tonica alla nascita del cocktail

Per comprendere le origini del gin tonic bisogna tornare indietro nel tempo, fino all’impiego del chinino, una sostanza estratta dalla corteccia della china e utilizzata nella prevenzione e nel trattamento della malaria.

Nell’Ottocento, il chinino veniva assunto anche attraverso preparazioni liquide dal gusto particolarmente amaro. Nel contesto dell’India britannica, la tonica contenente chinino venne associata al gin e ad altri ingredienti, come zucchero e agrumi, dando origine a una combinazione destinata a conquistare una popolarità crescente.

Da preparazione legata a un contesto storico e sanitario ben preciso, il gin tonic si è progressivamente trasformato in un cocktail apprezzato per la sua semplicità e versatilità. È importante ricordare, tuttavia, che l’attuale acqua tonica commerciale non è un trattamento contro la malaria e che il gin tonic non possiede proprietà terapeutiche.

Un cocktail, infinite interpretazioni

La ricetta classica prevede gin e acqua tonica serviti con ghiaccio, spesso accompagnati da una fetta o dalla scorza di limone o lime. Ma la sua apparente semplicità lascia spazio a numerose variazioni.

La scelta del gin, con le sue note botaniche, può cambiare sensibilmente il risultato finale. Alcune versioni valorizzano il ginepro, altre puntano su sentori agrumati, floreali o speziati. Anche l’acqua tonica, con differenti livelli di dolcezza e amarezza, contribuisce a definire il carattere del drink.

Negli ultimi anni, la diffusione della mixology e delle produzioni artigianali ha ampliato ulteriormente le possibilità di sperimentazione. Erbe aromatiche, bacche, spezie e agrumi vengono utilizzati per creare combinazioni personalizzate, mentre il servizio in bicchieri ampi e ricchi di ghiaccio è diventato parte integrante dell’esperienza.

Il successo del gin tonic risiede proprio in questo equilibrio: una base riconoscibile che permette di esplorare profumi e sapori differenti senza perdere l’identità del cocktail.

Una ricorrenza tra convivialità e consumo consapevole

La scelta del 19 ottobre è legata anche a una storia personale. Secondo il racconto all’origine della ricorrenza, la giornata venne dedicata alla memoria di Mary Edith Keyburn, appassionata di gin tonic, scomparsa il 19 ottobre 2010 all’età di 95 anni. La tradizione, inizialmente condivisa nella cerchia familiare, si è poi diffusa tra gli appassionati anche grazie ai social network.

Oggi la ricorrenza rappresenta soprattutto un’occasione per raccontare la storia del cocktail, scoprire nuove interpretazioni e conoscere meglio il mondo dei distillati e dei loro abbinamenti.

La celebrazione offre anche l’opportunità di ricordare l’importanza del consumo responsabile: il gin tonic contiene alcol e non è privo di rischi per la salute. Evitare l’alcol è particolarmente importante durante la gravidanza e prima di mettersi alla guida. Per chi non desidera bere alcolici, acqua tonica, ghiaccio e agrumi possono diventare la base di una bevanda analcolica fresca e aromatica.

Il 19 ottobre, dunque, non è soltanto una data per gli appassionati di cocktail, ma anche un’occasione per ripercorrere la storia di una bevanda che ha attraversato epoche e culture, trasformandosi in un simbolo della convivialità contemporanea. Un classico che continua a rinnovarsi, mantenendo intatto il fascino della sua semplicità.