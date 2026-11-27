A Ragusa Ibla c’è un luogo in cui il paesaggio diventa racconto, la natura incontra l’architettura e ogni angolo custodisce una traccia della storia cittadina. È il Giardino Ibleo, conosciuto dai ragusani anche come la Villa di Ibla: un parco pubblico che, nel corso del tempo, ha cambiato volto senza perdere il legame con il territorio.

A guidare alla scoperta di questo spazio è Gaetano Licitra, guida esperienziale, che oltre a ripercorrere le origini e le trasformazioni si sofferma anche sui dettagli che spesso sfuggono a una visita frettolosa.

Dalle origini ottocentesche all’ingresso monumentale

La storia del Giardino Ibleo comincia nella seconda metà dell’Ottocento, quando alcuni nobili locali decisero di realizzare uno spazio verde per la città. Una testimonianza di quella fase è ancora visibile all’interno del parco, su una lapide che riporta i nomi dei promotori.

Il parco originario occupava soltanto una porzione dell’area attuale, nella parte sinistra rispetto all’ingresso principale. Nel tempo, attraverso interventi e modifiche urbanistiche, lo spazio si è ampliato e ha assunto l’aspetto che conosciamo oggi.

Una delle trasformazioni più significative ha riguardato proprio l’accesso centrale. Per realizzare l’ingresso monumentale venne chiusa una strada che un tempo collegava Ragusa a Giarratana. Il vecchio tracciato è ancora ricordato nel nome del viale, chiamato ex Ragusa-Giarratana o strada per Giarratana.

Tre chiese dentro il Giardino Ibleo

Uno degli aspetti più particolari del parco è la presenza di edifici religiosi che ne arricchiscono il patrimonio storico e architettonico. Sono tre i luoghi di culto che caratterizzano questo spazio.

La prima è la chiesa di San Vincenzo Ferreri, che si trova all’interno dell’area dei giardini, pur avendo un accesso esterno rispetto al perimetro attuale del parco. Nella zona centrale si incontra invece la chiesa di San Giacomo, conosciuta anche come chiesa del Crocifisso. Nella parte più interna si trovano il convento dei frati cappuccini e, accanto, la chiesa di Sant’Agata ai Cappuccini.

La presenza di San Giacomo, ancora oggi chiesa attiva, lega inoltre il Giardino Ibleo alle tradizioni religiose della città. Durante la Settimana Santa, il Lunedì Santo, da questo luogo prende avvio una delle processioni curate dall’Arciconfraternita di San Giacomo.

Il Giardino di Nettuno: uno spazio ritrovato

Accanto alla chiesa di Sant’Agata si trova un piccolo spazio verde che in origine era il giardino privato del convento. Recentemente è stato recuperato, messo in sicurezza e aperto alla fruizione pubblica.

È il Giardino di Nettuno, chiamato così per la presenza di una fontana con la figura della divinità al suo interno.

Un luogo raccolto all’interno di uno spazio più grande, che aggiunge un ulteriore elemento alla varietà del parco e testimonia come il recupero del patrimonio possa restituire alla collettività anche angoli rimasti a lungo meno accessibili.

Dall’antico giardino all’inglese ai giochi d’acqua

Il Giardino Ibleo non è rimasto immutato. Nel corso degli anni Duemila, la parte centrale è stata interessata da un intervento che ne ha modificato profondamente l’impianto originario. Il tradizionale giardino all’inglese, con i suoi viali e le caratteristiche geometrie del verde, ha lasciato spazio a strutture contemporanee, con piani a gradoni e vasche d’acqua a sfioro.

Negli ultimi due anni, però, anche questa configurazione è stata nuovamente modificata. Le vasche sono state sostituite per ragioni di sicurezza, in particolare per tutelare i bambini, e sono stati realizzati giochi d’acqua accompagnati da illuminazioni.

È un esempio di come l’arte del paesaggio non sia necessariamente qualcosa di statico. Il progetto di un giardino pubblico può cambiare nel tempo, rispondendo a esigenze di sicurezza, accessibilità e nuove modalità di fruizione, senza perdere la propria identità.

Un parco per tutte le generazioni, tra natura e attività all’aperto

La vocazione del Giardino Ibleo è da sempre anche quella di essere un luogo aperto alla comunità. Al suo interno è presente uno spazio dedicato ai bambini, con un parco giochi che negli anni è stato progressivamente rinnovato per adeguarsi alle normative di sicurezza e alle esigenze delle nuove generazioni.

Gli interventi più recenti hanno ampliato ulteriormente le possibilità di utilizzo del parco, con l’inserimento di un’area fitness e di uno spazio recintato destinato ai cani.

Il parco diventa così un luogo di incontro tra generazioni e attività differenti: uno spazio per passeggiare, giocare, allenarsi o semplicemente fermarsi a osservare il paesaggio.

L’albero di Giuda e i dettagli botanici del parco

Tra gli elementi naturali che meritano attenzione c’è anche la vegetazione, che contribuisce a definire il carattere del Giardino Ibleo. In particolare, lungo il viale vicino alla chiesa di San Giacomo, nella parte sinistra rispetto all’ingresso principale, si trovano alcune piante conosciute come alberi di Giuda.

Il loro nome botanico è Cercis siliquastrum. Si tratta di una specie mediterranea riconoscibile per la fioritura rosa-porpora che, all’inizio della primavera, compare direttamente sui rami e talvolta sul tronco, prima della comparsa delle foglie.

Anche questo dettaglio racconta il valore del parco: non soltanto un insieme di alberi e aiuole, ma un patrimonio botanico che si intreccia con la storia e con l’esperienza di chi lo attraversa.