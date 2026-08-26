Gianna Nannini, quando il rock torna a raccontare la meraviglia

Cinquant’anni dopo l’inizio di una storia che avrebbe lasciato un segno profondo nella musica italiana, Gianna Nannini sceglie ancora una volta di non fermarsi. Il tempo, per lei, non sembra avere il rumore delle pagine che si voltano, ma quello di una chitarra che ricomincia a suonare. È da questa energia che nasce “Meraviglioso errore”, il nuovo singolo che apre una nuova stagione del suo percorso artistico.

Il brano nasce dall’incontro tra Gianna Nannini, Brunori Sas e Dimartino, autori insieme di una canzone che segna anche la prima collaborazione tra la rocker e il cantautore calabrese. Un incontro tra sensibilità e mondi musicali differenti, impreziosito dal lavoro di Manny Marroquin, uno dei più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale, vincitore di 14 Grammy Awards e protagonista di produzioni che hanno coinvolto artisti come Rosalía, Bruno Mars, Alicia Keys, Kanye West, Rihanna e The Rolling Stones.

“Meraviglioso errore” entra così nel cuore di Giannagold, il grande progetto attraverso il quale Gianna Nannini celebrerà cinquant’anni dalla pubblicazione del suo primo album, Gianna Nannini. Un anniversario trasformato in un percorso lungo due anni, tra musica e grandi appuntamenti dal vivo, con lo sguardo rivolto a ciò che è stato ma, soprattutto, a tutto quello che deve ancora accadere.

Il primo grande appuntamento sarà il 19 settembre 2026, quando la rocker tornerà sulla scena internazionale con un concerto evento alla Waldbühne di Berlino. Lo stesso storico palco che aveva accolto la sua energia nel 1988 diventerà nuovamente il luogo di un incontro tra passato e presente. Un ritorno che porta con sé la memoria di una stagione irripetibile e, allo stesso tempo, la voglia di ricominciare.

Da Berlino prenderà forma il nuovo capitolo live di Giannagold Celebration Tour – Live 2027, che nella primavera del prossimo anno riporterà Gianna Nannini nei grandi palazzetti italiani.

Il viaggio partirà da Livorno con la data zero del 13 marzo 2027 al Modigliani Forum, prima del debutto ufficiale del 15 marzo all’Unipol Forum di Milano. La tournée attraverserà poi Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando la rocker davanti al suo pubblico dopo gli oltre trenta concerti sold out realizzati tra il 2024 e il 2025.

Cinquant’anni di musica diventano così non soltanto un traguardo da celebrare, ma una nuova partenza.

D’altronde il rock, quando è autentico, non conosce età. Ma soltanto nuove direzioni.