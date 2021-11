2022, un anno all’insegna dei concerti e degli eventi

Dopo due anni in cui il settore degli eventi, dei concerti e degli spettacoli dal vivo è stato particolarmente sacrificato, il 2022 si prepara ad essere l’anno degli eventi.

Si è rimessa in moto da tempo la macchina organizzativa che già quest’estate ci ha regalato concerti e spettacoli che tanto ci erano mancati. Catania Summer Fest e Eolie Music Fest sono solo due delle kermesse che quest’anno ci hanno regalato il ritorno degli spettacoli live.

La macchina organizzativa adesso punta al 2022. I concerti in programma nei palasport e nei teatri siciliani nel 2022 sono organizzati da Giuseppe Rapisarda Management.

Alcune date dei concerti sono già fissate

L’11 marzo 2022 al Palacatania il concerto di Mannarino, tra i migliori artisti contemporanei. I brani del cantautore romano come “Marylou” o “Me so ‘mbriacato” sono ormai dei classici.

Il 17 marzo 2022 si esibirà in concerto Gianna Nannini. Inizialmente previsto al Palacatania il concerto è stato spostato al Teatro Metropolitan di Catania.

Il 3 maggio 2022 Tommaso Paradiso porterà sul palco del Palacatania il suo nuovo progetto discografico oltre che i suoi brani diventati dei grandi classici come “Non avere paura” o “Riccione”.

I Modà si esibiranno invece il 13 e il 14 maggio 2022 con l’album “Testa o croce” sempre al Palacatania.

Tornano al Teatro Antico di Taormina Il Volo l’11 e il 12 giugno 2022. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto dopo i concerti con i più grandi artisti internazionali riempiendo i teatri di tutto il mondo e arrivando nella la TOP 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, tornano per un super concerto in uno dei teatri più suggestivi d’Italia.

Dal 24 al 30 giugno al Teatro Verdura di Palermo e dall’11 al 20 novembre al Palacatania lo spettacolo che non smette mai di incantare il pubblico, Notre Dame de Paris. Dal romanzo di Victor Hugo, con le musiche di Riccardo Cocciante, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, coreografie e movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz.

L’11 e il 12 luglio 2022 a esibirsi con il nuovo album il cantante romano, tra i più amati dalle giovani e non solo, Ultimo.

Biglietti per i concerti sono in vendita on line su Ticketone e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Sicilia Ticket.