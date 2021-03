Gianluca Cannavò chiede di trasformare il Palasport di Acireale in Hub Vaccinale

Il palasport di Acireale come hub vaccinale provvisorio: è questa la proposta avanzata da Gianluca Cannavò, presidente del Comitato libero Ospedale di Acireale.

«L’occasione – si legge in una nota-sarebbe utile per rimettere in moto una struttura inutilizzata da tempo che la Protezione Civile, retta dal sempre operativo Ing Salvo Cocina, potrebbe adibire, nel giro di qualche settimana, ad Hub Vaccinale».

«Va infatti considerato che il Palatupparello è la struttura sportiva più capiente di tutto il meridione. Possiede, dunque, le caratteristiche tecniche (spazi interni, parcheggi, servizi e logistica) ottimali per tale utilizzo. Pertanto, potrebbe essere, sin da subito, -afferma Cannavò- a servizio di tutto il comprensorio Jonico Etneo, con un bacino di oltre 500.000 abitanti».

Catania, così, potrebbe vantare ben due strutture dedite alla vaccinazione: se la proposta dovesse andare in porto l’hub di Acireale si aggiungerebbe a quello dell’ex mercato ortofrutticolo.

E.G.