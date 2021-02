Inaugurato oggi il centro vaccinazioni e tamponi a Catania -VIDEO

Anche Catania ha il suo hub per la vaccinazione anti Covid: la struttura è stata inaugurata oggi alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il sindaco Salvo Pogliese, il commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti e il capo della Protezione Civile Salvo Cocina.

Il centro vaccinazioni – che si trova in via Fucile nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena-conta ben 55 postazioni.

«Voglio ringraziare Salvo Cocina e i dirigenti che hanno lavorato davvero senza guardare l’orologio per arrivare puntuali all’appuntamento di stamane. Ringrazio gli operatori, il personale medico ed infermieristico che è già nelle 55 postazioni con tutte le articolazioni che una sana organizzazione prevede», dichiara il governatore Musumeci

«Dobbiamo smetterla -sottolinea Musumeci-di considerare un’eccezione la realizzazione di un servizio in Sicilia. Ci stiamo provando, ci vorranno anni per arrivare ad organizzazione impeccabile ma abbiamo già iniziato. Siamo all’avanguardia, abbiano notato come in questi ultimi giorni Draghi abbia immaginato di affidare alla Protezione Civile il compito della logistica. Lasciatecelo dire noi abbiamo anticipato il governo nazionale.

«La Protezione Civile è all’altezza del compito: stiamo per vincere una sfida», conclude il presidente della Regione Siciliana.

VIDEO

Video a cura di Santi Zappalà

E.G.