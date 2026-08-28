Gerardina Trovato, oggi l’intervento alle corde vocali. Nek: «Dobbiamo starle vicino»

La cantautrice siciliana affronta una nuova prova nel suo percorso di ritorno alla musica. A pochi giorni dall’operazione, il toccante incontro con Nek e il messaggio di incoraggiamento diventato virale sui social. E intanto, nel mondo dello spettacolo, circolano indiscrezioni su un possibile futuro all’Arena di Verona

È arrivato il giorno dell’intervento per Gerardina Trovato. La cantautrice catanese si sottopone oggi all’operazione alle corde vocali, dopo che nelle scorse settimane un problema alla gola l’aveva costretta a interrompere il tour estivo proprio nel momento in cui il suo ritorno sulle scene sembrava finalmente prendere forma.

A raccontare per prima quanto stava accadendo era stata la stessa artista, con un video pubblicato sui social. Durante le prove aveva avvertito un dolore che inizialmente aveva attribuito alla stanchezza. Gli accertamenti, compresa una Tac con contrasto, hanno invece evidenziato una cisti alla gola che preme sulle corde vocali. Da qui la necessità di affrontare un percorso chirurgico che comprende la rimozione della cisti e un successivo intervento sulle corde vocali, oltre alla riabilitazione.

Una nuova battuta d’arresto che, però, non ha spento la determinazione di Gerardina. Nel suo messaggio ai fan la cantante ha promesso di tornare a cantare, «come prima, se non meglio di prima», chiedendo soltanto un pensiero e una preghiera a chi le vuole bene.

L’abbraccio di Nek

A darle ulteriore forza, nei giorni che hanno preceduto l’operazione, è arrivato un volto molto amato della musica italiana: Nek.

I due artisti si sono incontrati in Sicilia mentre il cantautore emiliano si trovava a Marina di Modica per un’esibizione. Gerardina ha condiviso sui social il video dell’incontro, mostrando tutta l’emozione per quella visita inattesa e per le parole che Nek ha voluto dedicarle.

Il messaggio di Nek è semplice, ma particolarmente significativo: «Ti facciamo i nostri più grandi auguri, dobbiamo starle vicino. Ti abbraccio Gerardina».

Parole che hanno immediatamente conquistato il pubblico del web. Ma c’è anche un altro momento del video che ha colpito i fan: Gerardina chiede al collega di augurarle di tornare a cantare ancora meglio di prima. Nek le risponde senza esitazioni: «Certo, meglio di prima».

Un piccolo gesto di amicizia che assume un significato enorme per un’artista che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un percorso personale e professionale tutt’altro che semplice. E proprio mentre è costretta nuovamente a fermarsi, Gerardina trova nel sostegno degli altri una ragione in più per guardare avanti.

Il sogno di tornare sul palco

La promessa resta quella fatta ai suoi fan: tornare a cantare il prima possibile.

Il tour 2026 è stato inevitabilmente sospeso e, dopo gli interventi, sarà necessario un periodo di recupero e riabilitazione vocale. I tempi del ritorno sul palco non sono stati ufficializzati.

Ma intorno al nome di Gerardina, intanto, torna a respirarsi quell’aria di attesa che accompagna le grandi storie di rinascita.

E spunta l’Arena di Verona

Ed è proprio in questo clima che, nelle ultime ore, circolano voci di corridoio su un possibile coinvolgimento di Gerardina Trovato, prossimamente, in un importante appuntamento all’Arena di Verona.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul possibile progetto. È dunque doveroso parlare di una semplice indiscrezione, che tuttavia sta alimentando la curiosità di quanti seguono con affetto il percorso della cantautrice.

Se la voce dovesse trovare conferma, l’eventuale presenza di Gerardina nella prestigiosa cornice veronese avrebbe un valore che andrebbe ben oltre una semplice esibizione: sarebbe un altro simbolo del ritorno alla vita artistica di una cantante che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di credere nella propria voce.

Oggi, però, non è ancora tempo di palcoscenici.

Oggi Gerardina deve pensare alla sua salute

E mentre affronta l’intervento alle corde vocali, può contare sull’affetto dei suoi fan e su quell’abbraccio di Nek che, in un video diventato uno dei momenti più emozionanti degli ultimi giorni, ha sintetizzato il sentimento di un intero pubblico: starle vicino.

Perché la sua storia, ancora una volta, non sembra essere arrivata all’ultima canzone.

toto slot