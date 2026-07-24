Gerardina Trovato affronta una nuova battaglia: stop al tour per un delicato percorso medico

A volte anche la musica deve fermarsi, attendere e lasciare spazio alla cura. È quello che sta accadendo a Gerardina Trovato, la cantautrice siciliana che proprio nel momento in cui il suo ritorno sulle scene sembrava aver trovato nuova luce è stata costretta a sospendere il tour per affrontare un delicato percorso medico.

L’artista ha affidato ai social la notizia ai suoi fan, annunciando lo stop del tour “Garantisco il ritorno”, partito lo scorso 13 giugno. Durante le prove aveva avvertito un dolore alla gola, inizialmente attribuito alla stanchezza e agli impegni legati alla preparazione degli spettacoli. Un controllo specialistico, però, ha portato alla scoperta di una cisti alla gola, in una posizione particolarmente delicata perché vicina alle corde vocali.

Gerardina dovrà quindi affrontare due interventi chirurgici: il primo per la rimozione della cisti e il secondo per intervenire sulle corde vocali, seguito da un periodo di riabilitazione necessario per recuperare pienamente la voce.

Una notizia arrivata in un momento importante per la cantautrice, che negli ultimi mesi aveva ritrovato il calore del pubblico e l’entusiasmo di una nuova generazione di ascoltatori. Nel 2024, infatti, alcuni video diventati virali su TikTok avevano riportato sotto i riflettori le sue canzoni più amate, da “Gechi e vampiri” a “Sognare sognare”, riaccendendo l’attenzione su un’artista che ha segnato una parte importante della musica italiana degli anni Novanta.

Il tour “Garantisco il ritorno” avrebbe dovuto rappresentare proprio il nuovo capitolo di questo percorso: un ritorno sul palco accompagnato da una band, da una rilettura dei suoi grandi successi in una nuova versione 3.0, da due brani inediti e da una sorpresa ancora da svelare. Un progetto che dovrà inevitabilmente attendere.

Nel messaggio rivolto ai fan, Gerardina non ha nascosto la preoccupazione, ma ha scelto ancora una volta di affidarsi alla sua forza e alla sua determinazione. “Dite una preghierina per me”, ha chiesto con emozione, spiegando che secondo i medici la cisti dovrebbe essere benigna e promettendo: “Vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima”.

Per Gerardina Trovato è dunque una pausa, non la fine di un percorso. La sua voce intensa e riconoscibile ha attraversato anni di musica, conquistando il pubblico con interpretazioni capaci di lasciare il segno, e oggi continua a trovare spazio anche nel cuore di chi l’ha riscoperta.

A Gerardina vanno i migliori auguri per questo delicato percorso, con la speranza di rivederla presto sul palco, lì dove la sua voce ha sempre trovato la sua dimensione più autentica.

E allora l’augurio è proprio quello di poterla riascoltare presto, più forte e determinata, con quella voce unica che negli anni ha saputo emozionare intere generazioni.

jacktoto

jacktoto

jacktoto

jacktoto

link slot gacor