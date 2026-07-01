Gatti e caldo estivo: perché bevono poco e come aiutarli a restare idratati

Luglio è appena arrivato e le temperature diventano sempre più estive, nel vero senso della parola. Per i nostri gatti la salute è la prima cosa alle quale dobbiamo pensare e dobbiamo anche preoccuparci di farli bere davvero tanto per evitare che soffrano le temperature alte quanto noi, se non addirittura più di noi.

Il veterinario appassionato di divulgazione Mirko Ivaldi spiega come il gatto sia diffidente anche quando si tratta di bere acqua e il motivo per cui sia così diffidente.

«Si parla di permettere ai gatti di bere – ricorda Ivaldi –, ma il gatto per natura sua tende a bere molto poco. Gli antenati a livello selvatico i liquidi che perdevano li recuperavano attraverso le prede, quindi si parla di un animale che tendenzialmente beve poco e tende a essere molto diffidente sulle fonti d’acqua e quindi ne assume poca. Ma non finisce qui perché il gatto ha un sistema renale piuttosto delicato e in periodi come questi che sono disidratanti bisogna fare in modo che beva la sua quantità d’acqua».

Gli accorgimenti da prendere derivano dal fatto che «il gatto necessita di acqua veramente pulita, nel senso che deve bere esclusivamente acqua non ferma da giorni. Il ricambio deve essere fatto in modo giornaliero o addirittura doppio giornaliero se si avvicina diverse volte a bere e quindi si sporca la ciotola. L’acqua inoltre deve essere in un punto che il gatto ritiene tranquillo e non l’ingresso di casa. Bisogna trovare un angolo della casa più tranquilla. Si possono utilizzare ciotole in più altezze diverse, tra cui una per esempio nel lavandino e l’altra in camera sulla mensola. In alternativa ci sono le fontanelle per gatti, che fanno andare un filo d’acqua continuo. Questo ha due benefici: l’acqua pulita e un arricchimento ambientale perché il gatto si incuriosisce».

Un altro metodo per fare bere e giocare il gatto è «prendere una pallina da ping pong, pulirla benissimo e metterla dentro la ciotola di acqua pulita. Il gatto gioca con la pallina e beve e si tratta di un momento di relax che porta ad aumentare la quota di liquidi. A livello alimentare si possono fornire alimenti come zucchino, cetriolo e melone. Se il gatto ama il melone un piccolo pezzo di meloni di massimo 50 grammi aiuta il gatto per recuperare i liquidi».