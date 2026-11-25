Dalla graphic novel autobiografica alla denuncia sociale, il linguaggio della Nona Arte affronta abusi, manipolazione psicologica, violenza domestica e stereotipi. Tra le opere anche “Violetta” di Fabia Mustica, un fumetto-denuncia che raccoglie undici storie vere di donne provenienti da diverse parti del mondo.

Il 25 novembre non è soltanto una ricorrenza da ricordare, ma un’occasione per interrogarsi su quanto la società sia realmente capace di riconoscere, prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Una battaglia che non si combatte esclusivamente nelle aule dei tribunali, nelle piazze o attraverso le campagne istituzionali. Anche la cultura può svolgere un ruolo fondamentale. E tra i suoi strumenti c’è una forma espressiva spesso considerata soltanto intrattenimento: il fumetto.

La Nona Arte, attraverso la forza delle immagini e la capacità di raccontare storie, può raggiungere un pubblico trasversale, stimolare l’empatia e affrontare argomenti complessi con un linguaggio immediato, senza per questo rinunciare alla profondità.

Negli ultimi anni diverse autrici, autori ed editori hanno utilizzato il fumetto per raccontare la violenza di genere, mettendo al centro le vittime, le loro esperienze e le dinamiche culturali che rendono possibile la sopraffazione.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo selezionato nove opere che meritano di essere conosciute.

Nove storie, nove modi di denunciare

Tra i titoli più significativi troviamo “Io sono Una” di Una, pubblicato in Italia da Add Editore. Una graphic novel autobiografica che affronta il tema della violenza sessuale e della cultura dello stupro, raccontando anche il modo in cui la società può contribuire a isolare e colpevolizzare chi subisce un abuso. Una testimonianza personale che diventa una riflessione collettiva.

C’è poi “Io so’ Carmela” di Alessia Di Giovanni e Monica Barengo, pubblicato da BeccoGiallo e ispirato alla vicenda di Carmela Cirella, giovanissima vittima di violenza sessuale. Una storia dolorosa che porta l’attenzione sulla vulnerabilità delle vittime minorenni e sulle responsabilità di una società chiamata a proteggerle.

Con “Inès” di Loïc Dauvillier e Jérôme d’Aviau, il racconto si sposta all’interno delle mura domestiche. La violenza familiare viene mostrata attraverso una vicenda che coinvolge una donna e sua figlia, facendo emergere la paura e il silenzio che spesso accompagnano le relazioni abusive.

Di forte impatto è anche “Bezimena. Anatomia di uno stupro” di Nina Bunjevac, pubblicato da Rizzoli Lizard. Un’opera complessa e disturbante che affronta la violenza sessuale attraverso una rilettura del mito, interrogandosi sulle dinamiche del potere, della sopraffazione e della responsabilità individuale.

Il tema delle relazioni affettive viene affrontato anche da Alice Milani con “Pensavo fosse amore”, progetto a fumetti pubblicato nell’ambito di Graphic News. Il racconto invita a riflettere sulla violenza di genere e sui comportamenti che, pur essendo spesso considerati normali, possono nascondere dinamiche di controllo e discriminazione.

Un approccio differente caratterizza “Ti amo da (farti) morire”, pubblicazione curata dal Centro antiviolenza Donna Ceteris e realizzata con il contributo illustrativo di Laura Congiu e Stefania Costa, per Arkadia Editore. Si tratta di una guida illustrata che affronta la violenza di genere e le sue diverse manifestazioni. Al suo interno trova spazio anche il fumetto conclusivo “Fine di una favola”, con testi di Bepi Vigna e disegni di Stefania Costa e Ilio Leo.

La manipolazione psicologica e le relazioni tossiche sono invece al centro di “L’amore non basta!” di Sophie Lambda, pubblicato in Italia da Laterza. Attraverso il racconto autobiografico di una relazione con un partner manipolatore, l’autrice mostra quanto possa essere difficile riconoscere gli abusi psicologici e trovare la forza di interrompere una relazione distruttiva.

Una riflessione più ampia sul sistema culturale che alimenta la violenza arriva con “Non può patriarcare per sempre. La violenza contro le donne e come sradicarla” di Sted, pubblicato da Le Plurali. Il patriarcato, gli stereotipi e le disuguaglianze diventano oggetto di un’analisi che invita a superare modelli sociali ancora profondamente radicati.

Violetta, undici storie per dare voce alle donne

Tra le opere da segnalare in questa occasione c’è anche “Violetta” di Fabia Mustica, pubblicato da Algra Editore.

Un fumetto-denuncia che merita particolare attenzione per la sua struttura narrativa e per il messaggio che intende trasmettere.

La protagonista, Violetta, diventa il simbolo delle donne che hanno subito violenza. Attraverso undici storie vere, riferite a donne provenienti da diverse parti del mondo, l’autrice costruisce un racconto che attraversa età, esperienze e condizioni sociali differenti.

Dall’infanzia alla vecchiaia, la violenza emerge nelle sue molteplici manifestazioni, mostrando come non sia legata a un solo contesto geografico o culturale e come possa segnare la vita delle donne in momenti diversi della loro esistenza.

Violetta non rappresenta soltanto una protagonista, ma diventa una figura simbolica attraverso la quale le diverse testimonianze trovano una voce comune.

La scelta del fumetto permette di trasformare il racconto in un’esperienza visiva, nella quale le immagini accompagnano il lettore dentro vicende che non devono essere dimenticate.

L’opera di Fabia Mustica assume un significato particolare anche per il suo legame con il territorio siciliano: l’autrice vive a Catania e il suo lavoro rappresenta un contributo culturale che merita attenzione anche nel panorama editoriale locale.

“Violetta” ricorda che dietro ogni episodio di violenza non c’è soltanto una notizia di cronaca, ma una persona, una storia, una dignità da difendere.

La scheda dell’opera è disponibile sul sito dell’editore:

https://www.algraeditore.it/narrativa/fumetti-graphic-novel/violetta/

La Nona Arte come strumento di consapevolezza

Queste nove opere dimostrano come il fumetto possa affrontare la violenza di genere da angolazioni differenti.

Ci sono racconti autobiografici, testimonianze, opere di denuncia, guide illustrate e riflessioni sul contesto sociale e culturale nel quale maturano gli abusi.

Il loro valore non consiste soltanto nella capacità di raccontare il dolore, ma anche nell’offrire al lettore strumenti per riconoscere situazioni che spesso vengono sottovalutate.

La violenza, infatti, non coincide esclusivamente con l’aggressione fisica. Può manifestarsi attraverso il controllo, l’isolamento, le minacce, la manipolazione psicologica, la privazione dell’autonomia economica e la limitazione della libertà personale.

Raccontare queste dinamiche significa contribuire a riconoscerle e a contrastare una cultura che ancora troppo spesso confonde l’amore con il possesso e la gelosia con il diritto di controllare l’altra persona.

In questo percorso anche le scuole, le biblioteche, le librerie e le associazioni culturali possono svolgere un ruolo importante, proponendo letture e momenti di confronto capaci di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

Il 25 novembre deve durare tutto l’anno

Le iniziative, le manifestazioni e le campagne di sensibilizzazione organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono fondamentali. Ma non possono esaurire in una sola giornata l’impegno necessario per affrontare un fenomeno così complesso.

Servono educazione al rispetto, prevenzione, sostegno alle vittime, servizi territoriali efficienti e una cultura capace di riconoscere la libertà delle donne come un diritto irrinunciabile.

Il fumetto, con la sua capacità di unire parola e immagine, può contribuire a questo cambiamento. Può raccontare ciò che spesso rimane nascosto, dare spazio a testimonianze dimenticate e aiutare a comprendere realtà che non devono essere considerate lontane dalla nostra quotidianità.

Perché la violenza non si combatte soltanto quando diventa una notizia. Si combatte imparando a riconoscerla, educando al rispetto e rifiutando ogni forma di sopraffazione.

La Nona Arte può rompere il silenzio. E ogni storia raccontata può diventare un passo verso una società nella quale nessuna donna debba più avere paura.